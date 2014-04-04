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أكتوبر المقبل.. مؤتمر علمى عربى لـ"علماء مصر" حول ضمان جودة التعليم

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أكتوبر المقبل.. مؤتمر علمى عربى لـ"علماء مصر" حول ضمان جودة التعليم أكتوبر المقبل.. مؤتمر علمى عربى لـ"علماء مصر" حول ضمان جودة التعليم

تنظم لجنة المؤتمرات، بمجلس علماء ، لقاءً علميًا بعنوان "المؤتمر العربى لضمان جودة التعليم العالى" فى الفترة من الأول حتى الثالث من أكتوبر المقبل، على أن يتم افتتاح المؤتمر فى القاهرة، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام فى محافظة الغردقة.

يتناول المؤتمر، عددا من المحاور على رأسها الإطار الفلسفى والقيمى للجودة والتميز، وآليات تطبيق معايير الجودة والتميز فى البحث العلمى والجامعات، بجانب ملف الجامعات العربية والتطبيقات الدولية وجودة مؤسسات التعليم الجامعى الطبى، فضلا عن محور البعد التخطيطى والاقتصادى للجودة، وتقويم تجارب الدول الأجنبية والعربية، وفرص التعاون بين الجامعات المصرية والعربية فى مجالات التعليم والبحث العلمى، كذلك عدد من الموضوعات التى تخص مجالات البحث العلمى، وفى سابقة تعد الأولى من نوعها ستتم مناقشة نموذج الجامعة الافتراضية والتكنولوجية، والجامعات الإلكترونية والمنتجة والجامعات البيئية.

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