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استقالة رئيس «فاير فوكس» لرفضه زواج المثليين

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استقالة رئيس «فاير فوكس» لرفضه زواج المثليين استقالة رئيس «فاير فوكس» لرفضه زواج المثليين

استقال براندون آيك،  أمس الخميس، من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «موزيلا»، مطور متصفح «فايرفوكس» الشهير، بعد أن تبين أنه أيد حملة ضد زواج المثليين بولاية كاليفورنيا في عام 2008.

وأعلنت «موزيلا» استقالة «آيك» في مدونة قالت فيها إن «الثقافة المؤسسية تعكس التنوع والشمولية».

وتعرض «آيك» لانتقادات حادة الشهر الماضي عندما دعا عدد من المواقع، من بينهم موقع المواعدة الشهير«أوك كيوبيد»، المستخدمين إلى مقاطعة متصفح «فايرفوكس» بعد أن تبين أن «آيك» تبرع بآلاف الدولارات، تأييدا لتعديل دستوري يمنع زواج المثليين بولاية كاليفورنيا في عام 2008.

ومنذ ذلك الحين ترفض المحاكم الاتحادية التعديل باعتباره انتهاكا لدستور الولايات المتحدة.

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