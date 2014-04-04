ولي العهد يوجه للاهتمام بصحة المواطن في غذائه ودوائه

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض امس الاجتماع الثاني عشر للهيئة بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء. وفي بداية الاجتماع وجه سمو ولي العهد بضرورة قيام الهيئة بالمسؤوليات المنوطة بها خاصة وأنها تتعلق بصحة المواطن في غذائه ودوائه وهما محل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله. بعد ذلك استعرض المجلس جدول أعماله والمواضيع المطروحة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة التي ستسهم في نقلة نوعية للهيئة العامة للغذاء والدواء.