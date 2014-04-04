خادم الحرمين يوافق على إعادة تقييم مؤهلات لتتساوى بالمرتبة مع ما يماثلها من الدرجات العلمية

الرياض - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 1819 ) وتاريخ 20 / 3 / 1435ه، المتضمن موافقة المجلس بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والنظرية لتكون متساوية من حيث المرتبة مع ما يماثلها من الدرجات العلمية على ألا يؤثر ذلك على المزايا الوظيفية لمن هم على رأس العمل. أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك ، وقال: إن الوزارة سوف تعمل على تنفيذ هذا القرار من خلال مراجعة المؤهلات والدبلومات دون الجامعية وإعادة تقييمها وتحديد مستويات الدخول لها بما يناسب مجالات العمل المناسبة لها، والمعارف والقدرات والمهارات التي تكسبها لحامليها وفق دليل تصنيف الوظائف وذلك بهدف فتح مجالات وظيفية وفرص لحاملي تلك المؤهلات. وأعرب الدكتور البراك بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على اهتمامه بكل ما من شأنه تطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية.