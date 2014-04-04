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مصرع أمين شرطة واصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

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مصرع أمين شرطة واصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ببني سويف مصرع أمين شرطة واصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

لقى أمين شرطة مصرعه و اصيب 6 اخرون فى انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى بالقرب من الفيوم.

تلقى اللواء ابراهيم هديب مدير أمن بنى سويف اخطارا من مأمور مركز سمسطا بانقﻻب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى .

تبين من المعاينة ان السيارة كانت قادمة من القاهرة و بالقرب من حدود الفيوم انقلبت السيارة ونتج عن الحادث مصرع كامل مهدى حسن امين شرطة واصابة كل من عبد الناصر عبد اللة و ايمن مبارك عبد اللة و طةعبدالسميع و رمضان عبد المنعم و محمد فتحفى رغلى وهم من قوة امن الجيزة كانوا فى طريقهم لقضاء اﻻجازة اﻻسبوعية.

تم نقل الجثة و المصابين الى  مستشفى العام ببنى سويف.

 

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