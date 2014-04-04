الأمير مقرن مرتكزٌ لمستقبل أمة وتعيينه أظهر ترابط الأسرة الحاكمة وثقة وقناعة الشعب

اعتبر عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى الدكتور حامد الوردة الشراري القرار الملكي الحكيم الذي تم بموجبه تعيين الأمير مقرن ولياً لولي العهد، دليلاً على حرص القيادة الرشيدة والعائلة الحاكمة الكريمة على استقرار وطمأنة هذه الأمة على مستقبلها في منطقة غير مستقرة، الذي لاشك انعكس إيجابا على نفسية أبناء هذا الوطن الوفي، وهو استمرار للقرارات الحكيمة والرؤية المستقبلية التي تنم عن حنكة سياسية وقدرات قيادية ليست بغريبة على قائد هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله – وسعيه الدؤوب على تحقيق كل ما فيه مصلحة لمستقبل الوطن والمواطن من خلال العمل المؤسسي المنظم المتمثل بهيئة البيعة.

ورفع الوردة تهانيه لسمو الأمير مقرن - ذا الشخصية القيادية المتميزة والمتواضعة والخبرة السياسية والإدارية المعروفة محلياً ودولياً - على هذه الثقة الملكية التي أولاه إياها خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز- حفظهم الله. سدد الله خطا قيادتنا الرشيدة وحقق على أيديهم ما تصبو إليه الأمة من تقدم ورخاء ومستقبل زاهر.

من جهته بارك مدير مركز الترجمة بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن أبانمي تعيين الأمير مقرن ولياً لولي العهد وقال بأن الأمر الملكي الكريم ليس غريبا، فقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – تصب دائماً في مصلحة الوطن والمواطن وقد عرف قائد مسيرتنا بحنكته وحبه لإرساء كيان هذا الوطن الغالي.

وأكد أبانمي بأن هذا الاختيار يعد قراءة دقيقة للعمل السياسي المنظم في المملكة التي تستمد منهجها وعملها من الكتاب والسنة ودليل على ترابط الأسرة الحاكمة وقناعة وثقة الشعب الوفي بما تتخذه الحكومة لرسوخ الكيان السعودي داخليا وخارجيا، كما أن القرار يأتي تأكيداً على استقرار الوطن ورعاية كيانه وثبات نهجه المعتدل، بتحكيم الشريعة الإسلامية السمحة، فهنيئاً لنا به وهنيئاً لدولتنا برجل مثله خاصة وأن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز يحظى بتقدير الجميع وهو شخصية حكومية وقيادية متميزة قريبة من الناس.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي بالحسو نايف نافل المطيري بأن هذا الامر الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز جاء في وقت مناسب يدل على أن بلادنا المباركة تعيش ولله الحمد بفكر ولاة الأمر وحكنتهم الرشيدة وبعد نظرهم – حفظهم الله - استقرارا داخليا ونموا اقتصاديا مدروسا وتوازنا سياسيا وتنمويا جعلها تتبوأ المواقع المتقدمة مقارنة مع دول العالم الاخرى، وأضاف بأن القرار يحمل رسالة قوية للداخل والخارج على حد سواء باستقرار وتجانس مؤسسة الحكم، في وقت تشهد المنطقة والعالم اضطرابات شتى، كما يحمل القرار الملكي في طياته بعد النظر ورؤية المستقبل لهذه البلاد المباركة والعمل المستمر على توثيق أواصر اللحمة والتآزر مع الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية من أجل ثبات ورسوخ كيان الدولة الذي وضع أسسها القائد الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – على كتاب الله الكريم وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجعل خدمة الدين ثم الوطن والمواطن أساسا لمنهجها ودستورا لها.