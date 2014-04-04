أمير الرياض: مترو العاصمة ينتهي خلال 48 شهراً

أعطى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض، نائب رئيس الهيئة، ظهر أمس الخميس إشارة البدء في أعمال تنفيذ مترو الرياض في (5) مواقع ضمن مواقع المشروع البدء في أعمال الحفر لإنشاء محطة العليا الرئيسية، وإنشاء محطة القطار لإحدى صالات مطار الملك خالد الدولي، وبناء إحدى محطات المبيت والصيانة للقطارات، وتشييد مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة

سموه يترأس اجتماع المتابعة بمقر محطة العليا ويشارك ونائبه في أعمال الحفر

الرياض، وتنفيذ مسار الحافلات ذات المسار المخصص على طريق ديراب، كما ترأس سموه الاجتماع الدوري الثالث لمتابعة سير العمل في المشروع، في الخيمة التي أقيمت بهذه المناسبة في الموقع الذي ستقام عليه محطة مترو العليا.

(محطة العليا)

وشارك الأمير خالد بن بندر والأمير تركي بن عبدالله وعدد من مسؤولي الرياض ميدانياً في أولى أعمال الحفر لإنشاء (محطة العليا) التي ستقام على أرض تزيد مساحتها عن 28 ألف متر مربع، ويتقاطع فيها مسارا (محور العليا) و(طريق الملك عبدالله)، وتم تصميمها من قبل إحدى مكاتب التصميم العالمية على شكل مبنى مفتوح بسقف متموج على شكل التلال، تعلوه واحة من الأشجار والمسطحات الخضراء، لتمثل معلماً عمرانياً حديثاً في المدينة، إلى جانب كونها أحد أبرز عوامل الجذب للركاب في المشروع بما تحتويه من مكونات تجارية وخدمية وإدارية ومواقف للسيارات، فضلاً عن وظيفتها الأساسية في توفير خدمات متنوعة لنظام النقل العام في المدينة بشقيه (القطار والحافلات) حيث من المقرر أن تخدم نحو 400 ألف راكب يومياً.

(إطلاق أعمال إنشاء محطة المطار )

وأطلق سموه أعمال الحفر في تنفيذ محطة القطار بجوار (الصالة الخامسة) الجاري إنشاؤها حالياً ضمن مشروع توسعة مطار الملك خالد الدولي، حيث سيحتضن المطار ثلاث محطات على مسار الشبكة الذي يبدأ عند مركز الملك عبدالله المالي وينتهي عند المطار.

(البدء في تنفيذ مبنى مركز التحكم والتشغيل)

وفي السياق ذاته أطلق أمير الرياض كذلك أعمال تنفيذ مبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، الذي سيقام على أرض تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع، بجوار موقع المبيت والصيانة للمشروع إلى الغرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويتولى المركز عمليات تشغيل نظام النقل العام بمدينة الرياض بشقيه (القطار والحافلات) ومراقبتها، وإدارة نظام الاتصالات بين المركز والقطارات والحافلات والمحطات، إضافة إلى تشغيل وإدارة النظام الآلي الموحد لتذاكر القطارات والحافلات، وتشغيل وإدارة نظام معلومات الركاب، وتحقيق التكامل بين الشبكتين، وإدارة خدمة الركاب وأعمال المراقبة الأمنية وإدارة نظم وتطبيقات السلامة، إلى جانب الأنشطة الإدارية والمكتبة وأعمال التدريب والخدمات المساندة.

(تنفيذ مركز المبيت والصيانة)

كما أطلق سموه أعمال الحفر لتنفيذ مركز المبيت والصيانة الذي سيقام في نهاية مسار طريق المدينة المنورة بجوار طريق جدة السريع على مساحة تبلغ 225 ألف، وهو أحد سبعة مراكز ستقام بمشيئة الله، على مختلف مسارات الشبكة في المدينة، ويشتمل كل منها على ورش العمل والمستودعات، وتجهيزات ومعدات أعمال الصيانة الدورية، إضافة إلى مكاتب الموظفين والعمال والمسؤولين عن التشغيل والصيانة، ومرابط المبيت لأسطول القاطرات.

(تنفيذ مسار الحافلات على طريق ديراب)

وضمن مشروع شبكة الحافلات، أطلق الأمير خالد أعمال تنفيذ مسار شبكة خطوط الحافلات ذات المسار المخصص على طريق ديراب، بطول 7.2 كيلومتر ابتداء من طريق حمزة بن عبدالمطلب حتى ميدان الجزائر، والذي يشكّل أحد 4 مسارات من هذه الشبكة الممتدة على عدد من الطرق الرئيسية في المدينة، والتي بدورها تعد إحدى عناصر (شبكة الحافلات) في المدينة - بمستوياتها الأربعة - وتمثّل الرافد الرئيسي لشبكة القطارات، والناقل الرئيسي للركاب ضمن الأحياء السكنية وعبر أرجاء المدينة.

(متابعة سير العمل في المشروع)

وترأس أمير الرياض بحضور نائبه، الاجتماع الدوري الثالث لمتابعة أعمال المشروع حيث اطلعا على سير العمل في المشروع وآخر ما وصل إليه في مختلف مواقعه في المدينة، حيث يجري العمل حالياً على استكمال أعمال التصاميم في عدد من عناصر المشروع، ووضع خطط الإدارة المرورية، والتنسيق مع الجهات التي ترتبط معها شبكات المشروع، إضافة إلى إنهاء إجراءات نزع الملكية، والإجراءات التحضيرية الإدارية والفنية للائتلافات المنفذة للمشروع.

وحضر الاجتماع أمين منطقة الرياض ووكيل إمارة منطقة الرياض، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية، ورئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وعضو مجلس منطقة الرياض، ومختصون من الهيئة العليا ومن الائتلافات العالمية المنفذة للمشروع ومن جهاز الإدارة والإشراف على المشروع.