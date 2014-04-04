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التمديد للعنزي مشرفاً على مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام

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التمديد للعنزي مشرفاً على مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام التمديد للعنزي مشرفاً على مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام
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د. فيصل العنزي

الرس - سليمان الخليفة

    أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور صلاح بن محمد الخراز قراراً يقضي بتمديد تكليف الدكتور فيصل بن غايب العنزي مشرفاً عاماً على مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم ويمارس كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له لمدة عام. ومن جانبه قدم الدكتور خالد العنزي جزيل شكره وتقديره للدكتور الخراز على هذه الثقة متمنيا أن يحقق تطلعات الجميع لتطوير الخدمات الصحية بالمركز.

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