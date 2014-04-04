محافظ الزلفي يقلد المقحم والشيباني رتبتيهما الجديدتين

الزلفي - عبدالرحمن الخضيري

قلد محافظ الزلفي فيحان بن لبده كلا من عبدالعزيز بن محمد المقحم رئيس الدوريات الامنية بمحافظة الزلفي رتبته الجديدة (مقدم) وذلك بعد صدور الأمر السامي وكذلك عبدالله بن حمدان الشيباني من شرطة الزلفي رتبته الجديده (مقدم) وقد شكر المقدم المقحم والمقدم الشيباني ولاة الأمر على هذه الترقية داعين الله أن يكونا عند حسن ظنهم في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.