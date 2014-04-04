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العدل تعلن أسماء (1026) مرشحاً للوظائف الإدارية

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    أعلنت وزارة العدل أسماء (1026) مرشحاً على الوظائف (الإدارية والكتابية وكتاب السجل) ووظائف (محضري الخصوم) بالمرتبة الرابعة والتي سبق لوزارة العدل الإعلان عن التقديم عليها. ودعت الوزارة المرشحين الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية (www.moj.gov.sa) والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائف لاستكمال مسوغات التعيين، مبينةً أنه من لم يراجع الفرع خلال أسبوع فيعتبر ذلك عدولا منه عن التعيين.

وأوضح مدير عام الشؤون المالية والإدارية الأستاذ محمد عبدالله العقيل أن الوزارة تهدف بإشغال هذه الوظائف سد حاجتها من الموظفين في جميع دوائرها الشرعية وذلك ضمن خطتها إلى الاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة في تطوير العمل القضائي والتوثيقي وشغل الوظائف الشاغرة في الدوائر العدلية دعماً للتشكيلات الوظيفية للدوائر الجديدة والقائمة بما تحتاجه من موظفين.

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