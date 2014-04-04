3 أيام وتنتهي بطارية صندوق “الطائرة الماليزية” الأسود

أكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق أنهم لن ييأسوا من البحث عن الطائرة أبداً، رغم أنه لم يبقَ سوى أقل من 72 ساعة وتنتهي بطارية الصندوق الأسود التابع للطائرة الماليزية.

> وتعهدت ماليزيا وأستراليا باستمرار البحث عن الطائرة المفقودة، من دون وضع إطار زمني للبحث، في المؤتمر الذي جمع رئيس الوزراء الماليزي ونظيره الأسترالي.

> هذا وقد وزار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق أستراليا لمتابعة جهود البحث عن الطائرة المفقودة.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني ابوت، أمس الخميس، تعيين القائد السابق للقوات الأسترالية المسلحة مسؤولاً عن تنسيق عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ ثلاثة أسابيع في جنوب المحيط الهندي.

> وسيتولى أنغوس هيوستن العمليات التي تجري في البحر على بعد نحو 1850 كلم جنوب غرب بيرث (الساحل الغربي لأستراليا)، بمشاركة سفن وطائرات من 7 دول هي: أستراليا والصين وماليزيا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.