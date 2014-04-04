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اهتمام إعلامى فى أديس أبابا بلقاء وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا

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اهتمام إعلامى فى أديس أبابا بلقاء وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا اهتمام إعلامى فى أديس أبابا بلقاء وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا

اهتم مركز "والتا" الإعلامى الإثيوبى أمس بنبأ اللقاء الذى عقد بين وزيرى الخارجية المصرى "نبيل فهمى" والإثيوبى "د.تيدروس أدهانوم" يوم الأربعاء على هامش قمة الاتحاد الإفريقى وأفريقيا التى تم عقدها فى بروكسل.

وركز المركز الإعلامى الإثيوبى على تصريحات وزير الخارجية المصرى التى قال فيها إن المباحثات التى أجراها مع نظيره الإثيوبى خلال هذا اللقاء كانت "صريحة ومفتوحة" بشأن موقف وإثيوبيا إزاء المسائل المختلفة التى تثير قلق البلدين، ومن بينها قضيتى مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبى.

وأشار المركز الإعلامى الإثيوبى إلى أن موضوع سد النهضة مصدر قلق بالنسبة لمصر التى تخشى أن يؤدى بناء السد إلى التأثير بصورة سلبية على حصتها من مياه النيل، وأن مصر وإثيوبيا والسودان كانوا قد شكلوا فى وقت سابق لجنة فنية ثلاثية لدراسة الآثار المحتملة لسد النهضة، لمحاولة التوصل إلى إجماع بشأن مشروع السد.

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