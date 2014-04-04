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بعد اعلان “أجناد مصر”..”أنصار بيت المقدس” يعلن مسئوليته عن تفجيرات جامعة القاهرة

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بعد اعلان “أجناد مصر”..”أنصار بيت المقدس” يعلن مسئوليته عن تفجيرات جامعة القاهرة بعد اعلان “أجناد مصر”..”أنصار بيت المقدس” يعلن مسئوليته عن تفجيرات جامعة القاهرة

أعلنت صفحة منسوبة لجماعة “أنصار بيت المقدس”، مسئوليتها عن تفجيرات جامعة القاهرة، والتى وقعت صباح أمس الأربعاء، بميدان النهضة، وراح ضحيته شهيد و6 مصابين من رجال الشرطة، مهددة بالانتقام.

وكتب فى تغريدة على الحساب المنسوب لأنصار بيت المقدس بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “إلى الشرطة المجرمة ما شاهدتموه كان وعدنا للطلاب بالثأر ونحذر بعدم المساس بأى طالب أو الدخول للجامعات، وانتظروا الثأر الآخر وجحيم الانتقام”.

يذكر أن تنظيما يدعى “أجناد ” تبنى عملية استهداف قيادات الداخلية قرب جامعة القاهرة بثلاث عبوات ناسفة.

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