بالصور..تحرير طفل خطفه 4 مجهولين بالخانكة بالقليوبية

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية من تحرير الطفل عمرو عصام محمود محمود عفيفى 9 سنوات خطفه مجهولين حال إستقلاله أتوبيس المدرسة هو وأشقائه حيث قامت سيارة ماركة بيجو سماوى اللون بها شخصان ترجل احدهم واصطحب الطفل داخل السيارة وفروا هاربين

> تم اخطار اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية بالواقعة من المدعوعصام محمود عفيفي 47 سنة وعلي الفور تم تشكيل فريق اشرف عليه العميد اسامة عايش رئيس مباحث المديرية وضباط فرع البحث الجنائي بالخانكة وصولاً لتحديد الجناة وتحرير الطفل المختطف ومن خلال السير فى تنفيذ عناصر تلك الخطة فقد توصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كل من محمد .س .ع .ع .م 28 سنة حاصل على دبلوم واحمد .ح.ا .ا.س27 سنة كهربائى ،ورمضان .خ .ا 23 سنة ميكانيكى ،واحمد .م .ا .م .ص 32 سنة عاطل والسابق اتهامه فى عدد (8 ) قضايا [ مخدرات – سلاح – مشاجره – سرقه ] اخرهم القضيه رقم 2525 جنايات مركز مشتول السوق لسنة 2005 سرقه بالاكراه

> واكدت تحريات ضباط المباحث أن المتهم الأول يقيم بمنطقة محل إقامة والد الطفل المختطف وأنه قام بالتخطيط لإرتكاب تلك الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين مقابل الحصول على فدية مالية ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث وبمواجهتهم بما اسفرت عنه التحريات أعترفوا بصحتها وأقروا بقيامهم بالتحفظ على الطفل بمنزل المدعو محمد .أ. ا بأبو زعبل ، وبإستهداف المسكن المشار إليه أمكن تحرير الطفل المختطف وضبط المتهم الرابع الذى كان يقوم بحراسته

> وتضمنت أعترافات المتهمين بقيام المتهم الثالث بإستعارة السياره رقم 252315 ملاكى قليوبية ماركة بيجو 504 من المدعو احمد .م وقام هو والمتهم الثانى بالتوجه أسفل مسكن والد الطفل وقام الثانى بإستدراج الطفل وإختطافه داخل السيارة وقاموا بالتحفظ عليه بالمسكن محل الضبط تحت حراسة المتهم الرابع

> فتحررعن تلك الاجراءات المحضر رقم 542 إدارى قسم الخانكة لسنة 2014 وتم الحاق محضر اخر بالمحضر الاصلى وجارى العرض على النيابة العامة وقد تم تحرير الطفل المختطف وضبط المتهمين.