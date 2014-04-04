أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“الجفري”: التقيت “المرجاوي”صدفة.. وطلب مني الدعاء لمصر

Google+ Print
“الجفري”: التقيت “المرجاوي”صدفة.. وطلب مني الدعاء لمصر “الجفري”: التقيت “المرجاوي”صدفة.. وطلب مني الدعاء لمصر

روى الشيخ الحبيب علي الجفري ما جاء في تفاصيل اللقاء، الذي جمعة عن طريق الصدفة بالعقيد طارق المرجاوي، الذي لقي حتفه في تفجيرات جامعة القاهرة، أمس الأربعاء.

قال الجفري – خلال حواره مع برنامج “ممكن”، الذي يعرض على قناة “سي.بي.سي”، ويقدمه خيري رمضان -: إنه كان في زيارة لمصر، وبعد زيارته لوالدته في الجيزة، خرج إلى الشارع فالتقى بأحد الأشخاص، الذي طلب منه الدعاء لمصر قائلًا: “أنا من متابعيك يا مولانا.. وبحبك ادعي لمصر مش مهم إحنا، المهم ”.

وأضاف الجفري: “انتهيت من الدعاء له ولمصر وطمأنته بأن مصر، محفوظة إلى قيام الساعة، وفي نهاية حديثنا، قال لي: هذا الرجل معك العقيد طارق المرجاوي من مباحث الجيزة”.

وتقدم الجفري بخالص العزاء إلى أسرته، مؤكدًا أن من يموتون يوميا في مصر هم الأبرياء من الجنود، الذين يدفعون الأثمان الغالية للسياسة، وهم لا علاقة لهم بها، فكل ما يريدونه هؤلاء هو إنهاء خدمتهم والعودة إلى بيوتهم، التي طالما انتظرتهم.

كان العقيد طارق المرجاوي استشهد إثر وقوع ثلاثة انفجارات، ناتجة عن عبوات ناسفة، وضعت أمام الباب الرئيسي لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وأسفرت التفجيرات عن وفاة المرجاوي وإصابة 5 ضباط آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر