“الجفري”: التقيت “المرجاوي”صدفة.. وطلب مني الدعاء لمصر

روى الشيخ الحبيب علي الجفري ما جاء في تفاصيل اللقاء، الذي جمعة عن طريق الصدفة بالعقيد طارق المرجاوي، الذي لقي حتفه في تفجيرات جامعة القاهرة، أمس الأربعاء.

قال الجفري – خلال حواره مع برنامج “ممكن”، الذي يعرض على قناة “سي.بي.سي”، ويقدمه خيري رمضان -: إنه كان في زيارة لمصر، وبعد زيارته لوالدته في الجيزة، خرج إلى الشارع فالتقى بأحد الأشخاص، الذي طلب منه الدعاء لمصر قائلًا: “أنا من متابعيك يا مولانا.. وبحبك ادعي لمصر مش مهم إحنا، المهم مصر”.

وأضاف الجفري: “انتهيت من الدعاء له ولمصر وطمأنته بأن مصر، محفوظة إلى قيام الساعة، وفي نهاية حديثنا، قال لي: هذا الرجل معك العقيد طارق المرجاوي من مباحث الجيزة”.

وتقدم الجفري بخالص العزاء إلى أسرته، مؤكدًا أن من يموتون يوميا في مصر هم الأبرياء من الجنود، الذين يدفعون الأثمان الغالية للسياسة، وهم لا علاقة لهم بها، فكل ما يريدونه هؤلاء هو إنهاء خدمتهم والعودة إلى بيوتهم، التي طالما انتظرتهم.

كان العقيد طارق المرجاوي استشهد إثر وقوع ثلاثة انفجارات، ناتجة عن عبوات ناسفة، وضعت أمام الباب الرئيسي لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وأسفرت التفجيرات عن وفاة المرجاوي وإصابة 5 ضباط آخرين.