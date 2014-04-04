المسلسل البدوي "الوعد" جديد الفنانة لارا الصفدي

تواصل الفنانة الأردنية لارا الصفدي تصوير مشاهدها في المسلسل البدوي الجديد "الوعد". وهو للمنتج الكويتي عبدالعزيز الطواله، ومن إخراج محمد عبد العزيز الطواله.

وقالت لارا لـ "سيِّدتي": "إن المسلسل عبارة عن ملحمة الحبّ والرحيل، ويتناول قصصاً مختلفة من البادية وما يمرّ بها من ملاحم وصراعات، خلال حقبة زمنية معيّنة. وسأجسد في العمل دور "مزنه"، التي تتزوّج من بطل المسلسل زواجاً تقليدياً، وتبدأ بحبّه والتعوّد عليه. وهنا تبدأ معاناتها كزوجة، حيث يكون الزوج مشغولاً ودائم الغياب والترحال. وبسبب حبي له أغار عليه ممن حوله، وتصل حدود غيرتي إلى أن أغار من أمّه أيضاً. وهذا الأمر سوف يسبّب الضيق لزوجي. وهنا تبدأ عندي الصراعات النفسية، وتصلني معلومات تفيد بأنّ زوجي سيتزوج من امرأة أخرى، فألجأ إلى إنجاب الأطفال له حتى يستقرّ الحال بيننا. ولكن هناك قلقاً دائماً داخلي وخوفاً من انهيار هذا الزواج في أيّ لحظة. ورغم اهتمامي ببيتي وبزوجي ووالدة زوجي ورعايتهم على أكمل وجه، إلا أنّ الخوف يسيطر عليّ بسبب غيابه المستمرّ. وهناك الكثير من الأحداث في العمل، لا أريد الإفصاح عنها، كي أتركها مفاجأة للمشاهد عند العرض. وسيشاركني بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما الأردنية والخليجية، من أبرزهم: الفنان ياسر المصري، ومازن الناطور، وهشام هنيدي، الفنانة نادرة عمران، ورؤى الصبان، وديانا رحمه، وسام البريحي، وإياد شطناوي، متمنية أن ينال العمل إعجاب المشاهدين".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي