"المصورين" بـ"الصحفيين": يجب منع أى مصور غير معتمد بالنقابة من دخول الملاعب

أكد حسام دياب رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، أن المصورين الذين اشتبكوا مع لاعبى فريق طلائع الجيش بعد انتهاء مباراة الزمالك والطلائع، التى أقيمت على استاد الدفاع الجوى مساء اليوم الخميس غير معتمدين فى نقابة الصحفيين.

وقال حسام دياب، فى تصريح بعد المباراة التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق إن المصورين أصحاب المشكلة غير معتمدين لدى نقابة الصحفيين، وشدد على ضرورة تنظيم العمل الصحفى داخل الاستادات، وعدم السماح لأى مصور غير معتمد لدى النقابة بدخول الملاعب لتجنب أى توتر.

وقد حدثت اشتباكات فور انتهاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 بالجولة الـ15 للدورى، حيث دخل عدد من المصورين فى مشادة مع لاعبى وإداريى فريق طلائع الجيش، وتمكنت قوات الشرطة العسكرية من تهدئة الموقف والفصل بين الطرفين وقامت بتأمين خروج النجوم من الفريقين وكل من فى الملعب.

وقال حارس مرمى الطلائع محمد بسام فى تصريحات بعد المباراة "بعض المصورين الصحفيين وجهوا لى انتقادات واتهامات بأننى أتعمد تضييع الوقت، بالإضافة إلى أن أحدهم تعجب من وجود فريق طلائع الجيش فى الدورى الممتاز، ولم أرد عليهم بشهادة كل من فى الملعب".