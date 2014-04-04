مصر تقدم ورقة بحثية عن "دور المرأة" بالولايات المتحدة الأمريكية

على هامش المؤتمر التربوى بجامعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 25 إلى 30 إبريل الحالى، ستقوم الدكتورة نجوى مجاهد أستاذ أصول التربية والسياسة التعليمية بجامعة عين شمس، بتقديم ورقة بحثية عن دور المرأة المصرية فى الثورة المصرية ومساهمتها فى دفع عجلة الاستقرار من الناحية المجتمعية والتعليمية والسياسية خاصة دورها فى اختيار المرشح الرئاسى الذى يحدد ملامح الدولة سياسيًا وكيان المرأة به.

جاء ذلك فى معرض حديثها عن ضرورة إبراز دور المرأة المصرية فى كل المحافل الدولية وتسليط الضوء على المشاركات الفعالة وفى بناء مصر خاصة فى تلك الظروف المهمة التى تمر بها البلاد.