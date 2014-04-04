بالصور.. وفد شبابى مصرى يشارك فى ملتقى السياحة البيئية بالجزائر

شارك وفد شبابى مصرى فى فعاليات الملتقى العربى الأول للسياحة البيئية، المقام بالجمهورية الجزائرية، تحت شعار "السياحة البيئية تربية واكتشاف"، خلال الفترة من 25 – 31 مارس، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة الجزائرية برعاية جامعة الدول العربية.

حضر الفعاليات (30) شاباً وفتاة يمثلون (11) دولة عربية "مصر، والأردن، وسلطنة عمان، والإمارات، والعراق، وفلسطين، والبحرين، وتونس، والمغرب، وليبيا، وجيبوتى"، إلى جانب المشاركين من جمهورية الجزائر وعضو الأمانة العامة ممثلة الجامعة العربية السيدة هويدا أحمد.

أكد د. عبد الله الباطش، رئيس الوفد المصرى، أن اختيار جامعة الدول العربية لجمهورية الجزائر كى تحتضن أول ملتقى من هذا النوع هو اختيار صائب، مشيراً إلى أن الملتقى أسهم فى ربط أواصر الأخوة بين الشباب العربى، وساعد على تبادل الخبرات فى مجال السياحة البيئية وغرس ثقافتها وسط الشباب العربى.

وأضاف الباطش قائلاً: "إن الملتقى ساعد على ترسيخ مفهوم جعل السياحة عاملاً بارزاً فى حماية البيئة، وتنمية روح التأمل وترقية الإحساس الفنى من خلال اكتشاف الأماكن الطبيعية السياحية فى الجزائر".

فيما أعرب كل من "رشا صلاح الدين" و"أحمد أبو غزالة"، شباب برلمان وزارة الشباب والرياضة، أعضاء الوفد المصرى المشارك فى الملتقى، عن سعادتهما بتنفيذ هذا الملتقى بالجزائر، مؤكدين أن الملتقى مكنَّهم من التواصل والاستفادة من التجارب الأخرى، والتعرف بشكل مباشر بالمكنوزات الطبيعية للجزائر، علاوة على تعريفهم بكيفية تنشيط الجانب السياحى البيئى وتعريف شريحة الشباب بأهمية الطبيعة وكيفية الحفاظ عليها واستغلالها.

ومن جانبها، قالت ممثلة جامعة الدول العربية: "إن الجامعة العربية ومجلس وزراء الشباب العرب يدعمان مثل هذه الملتقيات بهدف تعريف الشباب العريى بالسياحة البيئية والمحافظة على البيئة".

كما أكدت أن الملتقى نجح فى خلق نوع من الإبداع والتفنن، ومحاكاة الطبيعة، بالإضافة إلى نشر ثقافة السياحة البيئية فى الوسط الشبابى العربى المشارك، والتى بدورها ستنتقل من خلال الشباب المشارك إلى شباب الدول القادمين منها.

فيما أشار وزير الشباب والرياضة الجزائرى إلى أن الملتقى حقق أهدافه من خلال التعريف بالقدرات السياحية للعالم العربى وتعزيز التبادل بين الشباب وتنشيط السياحة عبر البلدان العربية، مؤكداً أهمية هذا اللقاء الموجه لمضاعفة وتشجيع التبادل بين الجمعيات الشبابية العربية وتعريف الشباب العربى بالوجهة الجزائرية.

وخرجت الوفود العربية المشاركة فى ختام الملتقى بمبادرات وتوصيات عدة تعمل على الحفاظ على الموروث البيئى السياحى، والاستثمار فى مجال السياحة البيئية للشباب وتنشيط قطاع السياحة البيئية فى دول العالم العربى كافة.