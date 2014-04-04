مؤسسة خليفة الإنسانية تواصل دعم النازحين السوريين في لبنان

تنفذ مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بإشراف سفارة الدولة في بيروت حملة جديدة لإغاثة النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

وتتضمن الحملة الجديدة التي تأتي في إطار الدعم الإماراتي المستمر والمتواصل للنازحين السوريين مساعدات عينية من مواد غذائية "تمور" وبطانيات وملابس وأحذية إضافة إلى كتب مدرسية وصلت إلى لبنان عبر خمس حاويات ضخمة مقدمة من المؤسسة لصالح النازحين السوريين.

ويشرف وفد من المؤسسة على عملية التوزيع التي تستفيد منها آلاف العائلات السورية النازحة والتي بدأت اليوم في مناطق البقاع الأوسط على أن تشمل المناطق اللبنانية الأخرى خلال فترة التنفيذ التي تستمر على مدار شهر على أقصى تقدير معتمدين على بيانات دقيقة للوصول إلى العائلات الأكثر حاجة.