قرقاش: المتطاولون على الإمارات والخليج مستاؤون من التحقيق البريطاني في أنشطة «الإخوان»

رد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، على الأصوات المنددة بقرار السلطات المختصة في بريطانيا فتح تحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، بالاشارة إلى أن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي المستاء من الخطوة البريطانية هذه هو ذات الجمهور الذي اعتاد التطاول على دولة الإمارات والأنظمة في الخليج.

ودون معالي الدكتور أنور قرقاش عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس: "ليس غريبا أن البريطانيين المتطاولين على الإمارات وأنظمة الخليج يبدون استياءهم في تغريداتهم من التحقيق البريطاني حول أنشطة جماعة الاخوان".