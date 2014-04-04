17 ألف زائر تعرفوا على المعدات التقنية في «آيسنار»

عبر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن سعادته بحجم المشاركات المحلية والدولية في معرض الأمن الدولي ودرء المخاطر" ايسنار 2014 " وقال عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":سعدت بحجم المشاركة المحلية والدولية والحضور الواسع لكبرى الشركات والخبراء والمتخصصين في معرض ومؤتمر آيسنار 2014.

واختتم معرض الأمن الدولي ودرء المخاطر" ايسنار 2014 "فعالياته أمس في أبوظبي مسجلا عدد زوار تجاوز 17 ألف شخص تجولوا في أجنحة المعرض للتعرف على التقنيات الحديثة .

واقيم المعرض تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشارالأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وافتتحه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمشاركة 433 شركة عارضة من 40 دولة .

وأشاد محمد خلفان الرميثي، نائب القائد العامة لشرطة أبوظبي، خلال زيارته للمعرض، وتجوله في عدد من الأجنحة، بالنوعية المتقدمة من المعدات والتجهيزات المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة العامة حيث إطلع على ما تعرضه الشركات من التجهيزات والأنظمة والتقنيات الحديثة التي توفرها الشركات المصنعة والتي تلبي إحتياجات صناع القرار وتوفر منظومة متكاملة لقطاعات الشرطة والأمن.

وقال الرميثي: لقد برهنت الصناعات الوطنية والتكنولوجية الخاصة بها على إلتزامها بمعايير الجودة ،و بتميزها وزيادة الحاجة لها ،معربا عن سعادته بالتقدم الملحوظ في التكامل بين إحتياجات الطلب المتزايد في المنطقة وما توفره الشركات المحلية من طلبات للسوق الإقليمي.

وفود رسمية

واستضاف المعرض والمؤتمرات المتخصصة التي عقدت على هامشة 150 ر اد ا وا ا ن أكثر من 20 دولة، شهدت اورة اد اض ا ام ر 60 اً ااء ا او بمجال الأمن وا ا او ت الأ دور الأولى، و ا وا ا بدور الأو، وااو ا ات دور ا. وناقشت المؤتمرات التي عقدت على هامش المعرض وهي " ض اا وا ارئ "اق الأوسط ، وض ا وا ا ومعرض جرائم تقنية المعلومات العديد من القضايا الهامة على في المجالات الامنية.

عرض مدهش

وحبس جمهور المتابعين للعرض الحي "مابعد الصدمة" أنفاسه خلال العرض الذي قدمته فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2014 على المسرح المقام بأرض المعارض الوطنية أدنيك ، وأبدى طلاب المدارس الذين شاهدوا العرض إلى جانب جمهور غفير إعجابه وعبروا عن إندهاشهم واستمتاعهم بما لعبته المؤثرات الصوتية من تكتيك جعلهم يشعرون بأنهم جزء من الحدث .

وقال محمد مصباح مدرس تقنية المعلومات في مدرسة اليحر الخاصة بمدينة العين :إن ما شاهدناه يبرهن على قدرة وزارة الداخلية على الجاهزية في التعامل مع الطوارىء الناجمة عن الزلازل التي لا يتوقعها اي إنسان .

وقال الطالب هشام محمد طه بالصف السابع من نفس المدرسة :إننا كطلاب تعرفنا على كيفية التعامل خلال الأزمات وتعلمنا ضرورة مساعدة رجال الشرطة خلال الانقاذ ، وبهرتنا سرعة التعامل الذي قامت به الشرطة في أخماد الحرائق والمعدات الحديثة والمستشفى الميداني.

إشادة العارضين

وأشاد ممثلو الشركات العارضة بمستوى التنظيم العالي الذي تميز به المعرض مما أتاح لهم فرصة اللقاء بعدد كبير من الوفود الرسمية والتجارية من دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ، مشيرين إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في إنجاح المعرض وتحقيق أهدافه على نحو لم يشهده خلال دوراته السابقة، ومن أهمها حجم المعرض والفئات المستهدفة وجودة الشركات العارضة وسهولة الوصول إلى أجنحة العارضين وتوزيعهم في القاعات المخصصة.

الكتبي يكرم رؤساء الوفود المشاركة في المعرض

نظمت اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر " إيسنار أبوظبي 2014" مساء أمس حفل عشاء على شرف رؤساء الوفود والعارضين والمشاركين في المعرض، وذلك في فندق كارلتون ريتز بأبوظبي.

وحضر الحفل اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وفردريك تو مدير عام شركة ريد للمعارض والعميد سعيد سالم الحنكي مدير عام المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العلمية المنظمة لمؤتمرالتحديات الأمنية، ورؤساء الوفود والعارضين وعدد كبير من ضباط الشرطة.

ونقل الكتبي للجميع تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته لهم بطيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات .

وفي ختام الحفل قام الكتبي بتكريم رؤساء الوفود المشاركة في المعرض.

نظم ذكية لمؤسسة محمد بن راشد للمشاريع

شاركت مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض الامن الدولي ودرء المخاطر 2014 من خلال جناح ضم عددا من المشاريع التي دعمتها المؤسسة .

وسلط جناح المؤسسة في المعرض الضوء على اهداف المؤسسة والمشاريع التي تدعمها والخدمات التي تقدمها وتم عرض عدد من المشاريع التي تدعمها المؤسسة للمواطنين المتميزين والمبدعين.

ومن هذه المشاريع المبتكرة مشروع ل هاله السويدي يتمحور حول نظام مدرسي ذكي لتتبع الطلاب منذ لحظة ذهابهم للمدرسة وركوبهم الحافلة حتى عودتهم بهدف حماية الطلاب من اي حوادث او لمنع تسرب الطلبة من المدارس حيث تتلخص فكرة النظام في وضع شريحة مع الطالب يتم من خلالها ارسال رسالة نصية الى ذويه والمدرسة لحظة دخوله الحافلة المدرسية وتحركاته منذ دخوله الحافلة . أبوظبي- البيان

مشاركات ناجحة واتفاقيات تعاون في مجالات السلامة والخدمات الدفاعية

شهدت فعاليات معرض «آيسنار» مشاركات ناجحة من جهات حكومية وخاصة، واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال السلامة والأمن والخدمات الدفاعية بين العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

وقد وقعت أمس كل من شركة المبادلة للتنمية «مبادلة» و«توازن القابضة» ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات مذكرة تفاهم، تنص على اتفاق هذه الشركات على بحث الفرص المتاحة، لمقاربة جهودها في مجال الخدمات الدفاعية التي من الممكن أن ينتج عنها توحيد خدماتها وأعمالها في هذا القطاع ضمن شركة واحدة يكون مقرها أبوظبي.

ومن المتوقع أن يسهم الدمج والتعاون المحتمل بين الشركات الثلاث في تعزيز نمو هذا القطاع في الدولة وتطوير خدماته بشكل عام، إذ سيسهم دمج أعمال هذه الجهات في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وتعزيز الخدمات والقيمة المضافة للعملاء، كما سيسهم في تطوير القدرات التقنية المحلية، وتوفير فرص عمل إضافية في المجالات التقنية للمواطنين الإماراتيين.

إطار موحد

وقال حميد الشمري، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في شركة المبادلة للتنمية، «تدير وتمتلك كل من توازن ومبادلة والإمارات المتقدمة للاستثمارات العديد من الأعمال المكملة لبعضها في مجال الخدمات الدفاعية. وعليه، فإن دمج هذه الأعمال ضمن إطار موحد من شأنه أن يعود بالمنفعة على قطاع خدمات الدفاع في الدولة، وعلى عملائنا المحليين والدوليين. وإننا نطمح من خلال العمل معاً إلى تحقيق تطور نوعي في المجال التقني، وتطوير كفاءات مواطني الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة لهم».

مكافحة الحرائق

ووقعت مدينة توازن للسلامة والأمن وإدارة الكوارث «جاهزية» الشركة التابعة لتوازن والمتخصصة في توفير خدمات التدريب الفني والمهني والتخصصي المشترك بين مختلف الجهات المختصة في مجالات السلامة والأمن والجاهزية وإدارة الأزمات والكوارث على اتفاقية مع شركة هاجان - الهولندية التي تعتبر الشركة الأولى عالمياً في مجال تصميم وتصنيع أنظمة المحاكاة والمجسمات والوحدات الخاصة بالتدريبات الواقعية - تحصل جاهزية بموجبها على أحدث وحدة متنقلة للتدريب على الإنقاذ وإطفاء حرائق الطائرات.

توثيق العلاقات

ووقع مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد» أمس ثلاث مذكرات تفاهم مشترك مع أهم منظمات عالمية عاملة في السلامة والصحة المهنية، وهي المعهد الدولي للمخاطر وإدارة السلامة، والمعهد البريطاني للسلامة والصحة المهنية، والجمعية الأميركية لمهندسي السلامة، وذلك خلال فعاليات معرض السلامة والصحة المهنية الشرق الأوسط المنعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

دبي للسيليكون

ووقعت شركة ساعد للأنظمة المرورية مذكرة تعاون مع سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي في توظيف أحدث الأساليب والإبداعات التقنية المبتكرة، وأنظمة المرور الذكية، ونظم الأمن والضبط الآلي، ونشر التوعية والسلامة المرورية، باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس إبراهيم رمل، الرئيس التنفيذي لشركة ساعد للأنظمة المرورية؛ والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سلطة واحة دبي للسيليكون، وذلك بحضور العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة ساعد للأنظمة المرورية.

ووفقاً للاتفاقية، سيسعى الطرفان لتبادل وجهات النظر والخبرات في مجالات عدة، من بينها نظام حافلات الطرق السريعة، مخطط لأنظمة المواصلات الذكية وشبكة حافلات الطرق السريعة، الأنظمة الإلكترونية للتحصيل، إدارة البنية التحتية وازدحام الطرق وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

هيئة تنظيم الاتصالات

وشاركت «هيئة تنظيم الاتصالات» في فعاليات النسخة السنوية السادسة من معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر «آيسنار 2014».

وقال محمد ناصر الغانم، المدير العام لـ«هيئة تنظيم الاتصالات»، «تشكل موضوعات درء المخاطر والاستجابة الفورية للطوارئ الأساس الذي تبنى عليه الاستراتيجيات الحكومية في يومنا هذا، وتأتي مشاركتنا في دورة هذا العام من المعرض دعماً لرؤية الإمارات 2021.

فعالية أمنية

وشاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المعرض، وذلك انطلاقاً من استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة، الرامية إلى تعزيز فعالية أجهزتها الأمنية وكفاءتها، من خلال الاطلاع على أحدث التقنيات، والتعرف إلى أفضل الممارسات العالمية في المجالات الأمنية.

دفاع مدني أبوظبي يعرض آليات إطفاء الحرائق

كشفت إدارة الدفاع المدني في أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض الأمن الدولي، عن سيارتي إطفاء حديثتين، للتعامل مع حالات الحرائق خارج الطرقات العامة، وفي المناطق الرملية، وللتعامل مع أي حوادث قد تشهدها سباقات السيارات، إذ تمتاز بالكفاءة والسرعة وسهولة الوصول إلى تلك المناطق.

وقال العقيد جمعة سالم الدهماني، المدير العام للدفاع المدني في أبوظبي بالإنابة، «إن الدفاع المدني يتوافر به أحدث سيارات الإطفاء في العالم، وهناك سعي مستمر لتطوير واستحداث الأجهزة المتطورة والمعدات الحديثة، لتوفير أفضل الوسائل للتعامل مع الحوادث والحرائق والحد من آثارها». وأوضح أن الأجهزة الأمنية في الدولة على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع الحوادث، وتعمل على توفير أحدث الأجهزة والتقنيات أبوظبي - البيان

دعوة إلى قانون يوفر أماكن عمل صحية

دعا المشاركون في مؤتمر السلامة والصحة المهنية في الشرق الأوسط، في ختام أعماله على هامش «آيسنار»، أمس إلى أهمية وجود قانون خاص للسلامة والصحة المهنية، يهدف إلى تحقيق أماكن عمل صحية وسليمة وآمنة لجميع العاملين، ويوضح المسؤوليات والحقوق والواجبات، إضافة إلى أهمية تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية، لدورها في ضمان السلوكيات السليمة للعاملين في مواجهة مخاطر العمل، وكذلك ضرورة تكثيف برامج وحملات الإرشاد والتوعية والتدريب والدعم المؤسسي على جميع المستويات، بضرورة عقد المؤتمر والمعرض الخاص بالسلامة والصحة المهنية بشكل دوري، وأهمية الاستمرار في عقد ورش العمل المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، لدورها في التطوير المهني المستمر للعاملين في هذا المجال. أبوظبي - البيان