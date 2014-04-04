ضاحي خلفان لـ«سي إن إن»: أدعو لتشكيل قوة ردع من الإمارات والسعودية ومصر والأردن

دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي إلى تشكيل قوة ردع عربية تتألف من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والمملكة الأردنية ضمن مجلس استراتيجي تكون مهمتها إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتعمل كقوة متماسكة لرد الأذى والعدوان عن دولنا.

وقال معاليه في مقابلة خاصة مع «سي إن إن عربية»: نقصد بمجلس التعاون الاستراتيجي ليس بديلاً عن مجلس التعاون الخليجي، ولكن هذا المجلس الاستراتيجي هو عسكري في المقام الأول، تشارك فيه قوات الإمارات وقوات المملكة وقوات مصر والأردن في مناورات، وتعمل قوة عربية متماسكة لرد الأذى عنا.

وأضاف: إن الغاية من تشكيل مجلس استراتيجي يضم بعض الدول الخليجية ومصر والأردن هي تشكيل قوة ردع عربية، وقال: إننا لسنا طلاب اعتداءات أو حروب، ولكننا طلاب أمن واستقرار ونسعى للدفاع عن أنفسنا.

واعتبر الفريق خلفان أنه من الطبيعي وجود اختلافات في وجهات النظر بشأن الاتفاقات الأمنية. وقال هذا شيء طبيعي، فالذي لا يوافق يبقى خارج الاتفاقية الأمنية، ويأتيه يوم يرى في نفسه أنه محتاج لها، ويأتي ليطبق الاتفاقية الأمنية، وسنعتذر منه عندها.

العلاقات مع قطر

وعن العلاقات مع دولة قطر، تساءل الفريق ضاحي خلفان عن الغاية من دعم قطر للمعارضات في عدد من الدول العربية، مثل مصر وسوريا، وقال: إذا كانت أميركا تقول إنها راعية للديمقراطيين وراعية للمعارضة فإن قطر ليس بها معارضة ولا أعتقد أنه سيكون لديها معارضة، فلماذا تشجع المعارضات في الدول الأخرى.

وأوضح أن الدور الذي تلعبه قطر ليس في مصلحتها، وقال إن قطر تلعب دوراً لن يكون مفيداً في نهاية الأمر والمطاف.

وشدد في حديثه أنه كمواطن إماراتي يخشى من دور قطر في تفتيت الأمة، وقال: إن قطر في وضع لا تحسد عليه، لأن المشرق العربي، وحتى المغرب العربي، بأغلبية تصل إلى 80 في المئة، ترى أن قطر أسهمت في تفتيت الأمة العربية وتفكيك الدول العربية، وانهيار الأنظمة العربية.

واستبعد خلفان أن يؤثر الخلاف مع قطر على التعاون الخليجي، وقال إن التعاون قائم ومستمر، ودول الخليج قادرة على استيعاب خروج قطر أو غير قطر.