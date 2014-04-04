طالب القاسمي يشيد بجهود وفود مخيم البسمة في نشر الثقافة الصحية

أشاد اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بجهود وفود مخيم البسمة السابع للسكري في سبيل نشر الثقافة الصحية، بتوعية الأطفال المصابين بالسكري على كيفية التغلب على السكري والتعايش معه، آملا أن يتعلم الأطفال ما يفيدهم من ورش عمل ومحاضرات تعليمية ضمن برامج التوعية المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال استقباله مساء أمس الأول وفود مخيم البسمة السابع للسكري، والمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، برئاسة المشرف العام لمخيم البسمة لأطفال السُكرّي الدكتورصلاح بن علي عبد الرحمن و مهرة بنت محمد بن صراي مدير المخيم والطاقم الفني و الإداري ،اشتمل اللقاء إقامة مأدبة عشاء للوفود الزائرة.

وفي ختام اللقاء قدَّمَ اللواء سمو الشيخ طالب القاسمي الدرع التذكارية للمشاركين، إكراماً وتقديراً لكل من ساهم في مخيم البسمة لأطفال السكري.