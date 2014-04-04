خليفة حريص على متابعة أحوال المواطنين

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على متابعة أحوال المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، واهتمام سموهما بتطوير وتنمية المنطقة الغربية. جاء لك خلال استقبال سموه في قصر المزيرعة في ليوا أمس عدداً من المواطنين، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والخدمات التي تقدم في المدن والمناطق والضواحي التابعة لإمارة أبوظبي.

اهتمام

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسّد عمق العلاقات التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

من جهتهم، ثمن أبناء المنطقة الغربية حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على لقائهم والتواصل معهم، وأعربوا عن أملهم في تحقيق الإنجازات والطموحات التي يطمح إليها أبناء الدولة.

حضر اللقاء الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومحمد حمد بن عزان المزروعي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين.