أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خليفة حريص على متابعة أحوال المواطنين

Google+ Print
خليفة حريص على متابعة أحوال المواطنين خليفة حريص على متابعة أحوال المواطنين

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على متابعة أحوال المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، واهتمام سموهما بتطوير وتنمية المنطقة الغربية. جاء لك خلال استقبال سموه في قصر المزيرعة في ليوا أمس عدداً من المواطنين، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والخدمات التي تقدم في المدن والمناطق والضواحي التابعة لإمارة أبوظبي.

اهتمام

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسّد عمق العلاقات التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

من جهتهم، ثمن أبناء المنطقة الغربية حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على لقائهم والتواصل معهم، وأعربوا عن أملهم في تحقيق الإنجازات والطموحات التي يطمح إليها أبناء الدولة.

حضر اللقاء الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومحمد حمد بن عزان المزروعي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية