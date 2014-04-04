بلدية أم القيوين تضبط روبيان منتهي الصلاحية

كثف قسم الصحة ببلدية ام القيوين من حملاته التفتيشية على المحلات التجارية والأسواق تمخض عنها ضبط كمية من الروبيان منتهي الصلاحية مدون على العبوات (جمبري مجمد منظف) مصدر من باكستان إلى مصر، حيث قامت الشركة بعمل بطاقة غذائية جديدة للمنتج مدون عليها تاريخ إنتاج مختلف عن التاريخ الأصلي وذلك بحسب غانم علي رئيس قسم الصحة العامة ببلدية ام القيوين الذي اكد أن الشركة قامت بتغيير اسم الشركة المعبئة والمصدرة بدلاً من باكستان (بلد المنشأ) إلى الإمارات ، وان دائرة البلدية ستتخذ أقصى العقوبات الواردة في قانون الصحة العامة والتي تصل إلى الغرامة والإغلاق .

تواريخ

وأضاف رئيس قسم الصحة العامة ببلدية أم القيوين انه وبالتعاون مع قسم الصحة ببلدية عجمان تم ضبط كميات كبيرة من الأكياس مجهزة ومزودة ببطاقة غذائية عبارة عن ورقة مصورة بتاريخ الإنتاج الأصلي المدون على الكيس المصدر من باكستان إلى جمهورية مصر العربية بتاريخ إنتاج 7/10/2013 وصالحة لمدة 8 أشهر من تاريخ الانتاج والأكياس المعدلة للبيع نوعان الأول بتاريخ انتاج 11/11/2013 و تاريخ انتهاء 10/7/2015 ، اضافة الى وجود بطاقة غذائية أخرى مُعدل سابقا تاريخها ومدون عليها تاريخ الانتاج 25/3/2014 والانتهاء 24/11/2014 ومدون عليها انتاج شركة أخرى بدبي غير الشركة التي تم ضبط المواد بها بأم القيوين وتم التحفظ على الكمية وإجراء فحوصات لها بالمختبر ، مبينا انه بذلك تكون فترة الصلاحية ممتدة ومتغيرة عن البيان الرئيسي المصدر من بلد المنشأ ما يترتب عليه مخالفة لقانون البطاقة الغذائية والتلاعب بفترات الصلاحية ، مبينا أن دائرة البلدية ستتخذ أقصى العقوبات الواردة في قانون الصحة العامة والتي تصل إلى الغرامة والإغلاق .

حملات تفتيش

وقال غانم ان قسم الصحة يقوم يوميا بمتابعة المنشآت الغذائية والصحية بالتفتيش الدوري وكذلك يتم عمل حملات شهرية على كل نشاط على حدة وخصوصا في الفترة المسائية للمطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز ومستودعات المواد الغذائية ومستودعات مراكز التسوق ، لافتا إلى أنه يتم متابعة السيارات التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية في الإمارة والتي تحتاج إلى مواصفات خاصة و وملاحظة مدى التزامها بتلك المواصفات خاصة عملية التبريد ، مبينا في الوقت ذاته أن دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين تقوم كذلك بمراقبة ومتابعة تلك السيارات التي تقوم بعملية بيع المواد الغذائية والتأكد من الاشتراطات الصحية والتراخيص الممنوحة لها ومدى التزامها بالبطاقات الصحية للعاملين .

آلية رقابة

أشار غانم علي رئيس قسم الصحة العامة ببلدية ام القيوين إلى أن هناك آلية لشعبة الرقابة الغذائية تقوم بالتفتيش الدوري اليومي وسحب عينات وفحصها عن طريق المختبر ، وكذلك بالنسبة للرسائل الغذائية التي ترد من خارج الدولة يتم فحصها ظاهريا ومخبريا والتأكد من جميع المستندات المصاحبة للشحنة الغذائية من حيث المواصفات ، وإذا كانت صالحة يتم الإفراج عنها أو مصادرتها إذا ثبت خلاف ذلك ، مشيرا إلى أن هناك خطا ساخنا للشكاوى الخاصة بالأغذية ويتم استقبالها وفحصها من قبل المختصين وفي حال جدية الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما أن هناك متابعة دائمة ومتواصلة لعمل المفتشين والوقوف على التقارير حول المنشآت المخالفة .