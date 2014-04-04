أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بلدية أم القيوين تضبط روبيان منتهي الصلاحية

Google+ Print
بلدية أم القيوين تضبط روبيان منتهي الصلاحية بلدية أم القيوين تضبط روبيان منتهي الصلاحية

كثف قسم الصحة ببلدية ام القيوين من حملاته التفتيشية على المحلات التجارية والأسواق تمخض عنها ضبط كمية من الروبيان منتهي الصلاحية مدون على العبوات (جمبري مجمد منظف) مصدر من باكستان إلى ، حيث قامت الشركة بعمل بطاقة غذائية جديدة للمنتج مدون عليها تاريخ إنتاج مختلف عن التاريخ الأصلي وذلك بحسب غانم علي رئيس قسم الصحة العامة ببلدية ام القيوين الذي اكد أن الشركة قامت بتغيير اسم الشركة المعبئة والمصدرة بدلاً من باكستان (بلد المنشأ) إلى الإمارات ، وان دائرة البلدية ستتخذ أقصى العقوبات الواردة في قانون الصحة العامة والتي تصل إلى الغرامة والإغلاق .

تواريخ

وأضاف رئيس قسم الصحة العامة ببلدية أم القيوين انه وبالتعاون مع قسم الصحة ببلدية عجمان تم ضبط كميات كبيرة من الأكياس مجهزة ومزودة ببطاقة غذائية عبارة عن ورقة مصورة بتاريخ الإنتاج الأصلي المدون على الكيس المصدر من باكستان إلى جمهورية مصر العربية بتاريخ إنتاج 7/10/2013 وصالحة لمدة 8 أشهر من تاريخ الانتاج والأكياس المعدلة للبيع نوعان الأول بتاريخ انتاج 11/11/2013 و تاريخ انتهاء 10/7/2015 ، اضافة الى وجود بطاقة غذائية أخرى مُعدل سابقا تاريخها ومدون عليها تاريخ الانتاج 25/3/2014 والانتهاء 24/11/2014 ومدون عليها انتاج شركة أخرى بدبي غير الشركة التي تم ضبط المواد بها بأم القيوين وتم التحفظ على الكمية وإجراء فحوصات لها بالمختبر ، مبينا انه بذلك تكون فترة الصلاحية ممتدة ومتغيرة عن البيان الرئيسي المصدر من بلد المنشأ ما يترتب عليه مخالفة لقانون البطاقة الغذائية والتلاعب بفترات الصلاحية ، مبينا أن دائرة البلدية ستتخذ أقصى العقوبات الواردة في قانون الصحة العامة والتي تصل إلى الغرامة والإغلاق .

حملات تفتيش

وقال غانم ان قسم الصحة يقوم يوميا بمتابعة المنشآت الغذائية والصحية بالتفتيش الدوري وكذلك يتم عمل حملات شهرية على كل نشاط على حدة وخصوصا في الفترة المسائية للمطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز ومستودعات المواد الغذائية ومستودعات مراكز التسوق ، لافتا إلى أنه يتم متابعة السيارات التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية في الإمارة والتي تحتاج إلى مواصفات خاصة و وملاحظة مدى التزامها بتلك المواصفات خاصة عملية التبريد ، مبينا في الوقت ذاته أن دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين تقوم كذلك بمراقبة ومتابعة تلك السيارات التي تقوم بعملية بيع المواد الغذائية والتأكد من الاشتراطات الصحية والتراخيص الممنوحة لها ومدى التزامها بالبطاقات الصحية للعاملين .

آلية رقابة

 

أشار غانم علي رئيس قسم الصحة العامة ببلدية ام القيوين إلى أن هناك آلية لشعبة الرقابة الغذائية تقوم بالتفتيش الدوري اليومي وسحب عينات وفحصها عن طريق المختبر ، وكذلك بالنسبة للرسائل الغذائية التي ترد من خارج الدولة يتم فحصها ظاهريا ومخبريا والتأكد من جميع المستندات المصاحبة للشحنة الغذائية من حيث المواصفات ، وإذا كانت صالحة يتم الإفراج عنها أو مصادرتها إذا ثبت خلاف ذلك ، مشيرا إلى أن هناك خطا ساخنا للشكاوى الخاصة بالأغذية ويتم استقبالها وفحصها من قبل المختصين وفي حال جدية الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما أن هناك متابعة دائمة ومتواصلة لعمل المفتشين والوقوف على التقارير حول المنشآت المخالفة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر