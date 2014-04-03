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“تمرد التمريض” تعلن تأييدها مشروع حوافز وزارة الصحة

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“تمرد التمريض” تعلن تأييدها مشروع حوافز وزارة الصحة “تمرد التمريض” تعلن تأييدها مشروع حوافز وزارة الصحة

قالت حركة تمرد التمريض المصرى الحر ، تعليقا على صدور قرار وزارة الصحة بالانتهاء من اللائحة التنفيذية لمشروع الحوافز الذي  سيتم العمل به وصرفه في شهر أبريل الجاري باثر رجعي من يناير الماضي ، أنهم أيدوا هذا القانون سابقا، مع العلم بأن الكادر حق مشروع كانوا يطالبون به منذ بداية اندلاع الثورة، ومازلنا ضد الاضراب نظرا لظروف الدولة .

وأعلنت الحركة رفضها التام، لما جاء في قانون الحوافز بخصوص بدل العدوى الخاص بالتمريض والأسنان والعلاج الطبيعي المقدر ب400 جنيه مقارنة لما يقابله أبناء مهنة التمريض لمخاطر تفوق كل أعضاء الفريق الطبي حيث في هذا القرار جعل من بعض الفريق الطبي الذي ليس له علاقة بالمريض أعلى من التمريض .

وقالت الحركة إن التمريض أكثر عرضا للعدوى نظرا لظروف التعامل المتكررة مع المرضى وكثرة التواصل مقارنة بكل الفريق الطبي ويعتبرون هذا انكارا لجهود التمريض داخل المؤسسة الصحية وهذا غير مسموح نهائيا ونطالب الوزارة باعادة النظر في هذا القرار لعدم إثارة غضب أبناء التمريض أكثر من ذلك كما ناشدت الحركة النقابة العامة للتمريض بمطالبة الوزارة باعادة النظر في هذا القرار.

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