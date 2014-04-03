بالفيديو .. النني يشارك بازل في سحق فالنسيا نحو نصف نهائي الدوري الأوروبي

شارك الدولي المصري محمد النني لاعب وسط بازل في فوز فريقه بثلاثية نظيفة أمام ضيفه فالنسيا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وحل النني الذي لم يبدأ اللقاء أساسيا بديلا في الشوط الثاني، وقتما كانت النتيجة تشير لتقدم فريقه بهدفين دون رد.

وعقب دخوله سجل بازل الثالث ليضع قدما في نصف النهائي قبل مواجهة الإياب على ملعب ميستايا الخميس المقبل.

افتتح ماتياس ديلجادو التسجيل لبازل بهدفين متتاليين في الدقيقتين 34 و38، الأول من تصويبة من خارج منطقة الجزاء، والثاني من متابعة لكرة عرضية حولها بالقدم.

وأحرز فالنتين شتوكير الثالث هدفا رائعا في الدقيقة 90 بعد انطلاقة من وسط الملعب، مر من الدفاع وسجل "لوب" من فوق الحارس.

وحل النني في الدقيقة 58 وساهم في إحكام السيطرة دفاعيا على منطقة وسط الملعب.

وأقيم اللقاء بدون جمهور على ملعب بازل بسبب العقوبة الموقعة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب أعمال شغب.

وحال تأهل بازل لنصف النهائي سيصبح تكرار لما فعله الموسم الماضي في وجود محمد صلاح الذي رحل إلى تشيلسي، وسيكون إنجازا لم يحدث في تاريخ النادي أو سويسرا.

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