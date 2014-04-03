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كوكا وغزال قد يلحقان بشيكابالا في سبورتنج لشبونة

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كوكا وغزال قد يلحقان بشيكابالا في سبورتنج لشبونة كوكا وغزال قد يلحقان بشيكابالا في سبورتنج لشبونة

قد يلحق أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي وعلي غزال لاعب وسط ناسيونال ماديرا بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" في فريق سبورتنج لشبونة الصيف المقبل، حسب تقارير برتغالية.

وانضم شيكابالا إلى لشبونة نهاية يناير الماضي، بينما يلعب غزال مع ماديرا منذ يناير 2013، وانتقل كوكا إلى ريو أفي في صيف 2012.

وأشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن ليوناردو جارديم المدير الفني لسبورتنج وضع الثنائي المصري على رأس قائمة خسمة لاعبين طلب ضمهم الموسم المقبل.

 

ويراقب لشبونة كل من سيبا جونيور مهاجم إشتوريل، وديريلي مهاجم ماريتيمو وفيليب أغسطس لاعب وسط ريو أفي بجوار غزال وكوكا.

وأوضح التقرير إلى أن كوكا قد يخلف إسلام سليماني مهاجم لشبونة الذي يفكر في الرحيل عن الدوري البرتغالي لتلقيه أكثر من عرض.

بينما يتصارع سبورتنج لشبونة مع بورتو على ضم غزال حسب تقرير صحيفة ريكورد الشهيرة.

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