رئيس التليفزيون: سنعطى مرشحي الرئاسة فرصا متساوية للظهور علي الشاشات

أكد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الإعلام الوطنى سيقدم تغطية إعلامية محايدة ومتوازنة للانتخابات الرئاسة المقبلة، وأن كافة المرشحين لهم الحق فى الحصول على فرص متساوية فى الظهور على شاشة التليفزيون باعتبارهم من الشعب المصرى دافعي الضرائب.

وقال الأمير خلال وجوده ضيفا علي برنامج “عيشها بشكل تاني” علي إذاعة “نجوم F.M” مع كريم الحميدي، وهند رضا، أن القطاعات المعنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون استعدت بخطة إعلامية جيدة لجذب المشاهدين والمستمعين وأن هناك نماذج وأشكال جديدة للتغطية تليق بانتخابات الرئاسة المصرية وننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد المرشحين النهائيين وسنبدء على الفور فى تنفيذ التغطية الإعلامية فى إطار من الحيادية و التوازن.

وقال الأمير أن الشعب المصري يحمل الكثير فى وجدانه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لما قدمه من برامج و دراما أثرت العمل الإعلامي بإبداعات ابنائه التى لا تنسي على مر التاريخ مثل فوازير رمضان وبرنامج “العلم والايمان” وحديث الشيخ الشعراوى وعالم الحيوان والعديد من المسلسلات الدرامية بمختلف تنوعاتها، متمنيا الشفاء العاجل للإعلامي محمود سلطان.

وشدد “الأمير” علي عدم وجود نية على الإطلاق للاستغناء عن أى من العاملين فى الاتحاد، وأن هناك حلول أخرى لمعالجة مشكلة العدد الضخم من خلال إتباع سياسة عدم تعيين موظفيين جدد فى مقابل خروج عدد كبير الى سن المعاش وفى خلال الخمس سنوات القادمه سنصل الى العدد المناسب لحجم العمل بالاتحاد وسيكون الاتحاد مؤسسة اقتصادية قوية، وأن الاتحاد ذاخر بابنائه وبالخبرات الإعلامية الى أضاءت سماء الفضائيات المصرية و العربية، ونحن فى سبيلنا لتعظيم نقاط القوة فى النواحى الفنية.

وحول مقترح ميثاق الشرف الإعلامي الذى تقدمت به وزارة الإعلام، قال “الأمير” أنه مقترح أولى قابل للاضافة أو الحذف أو التغيير، وكنا نرغب فى إجراء نقاش موضوعى حول النقاط و المبادئ التى وردت به بدلاً من الاعتراض عليه لأنه مُقدم من جهه حكومية وندعو كافة زملائنا الإعلاميين لمناقشة الحقوق والواجبات التى وردت بالميثاق وأن يتم التوافق عليها وأن يخرج ميثاق يرتضى به الجميع.