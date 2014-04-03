ضبط 7 بنادق آليه فى حمله أمنيه بدشنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا ، خلال حملة أمنية من ضبط 7 بنادق ألية ، بحوزة 7 أشخاص بمركز دشنا.

> تلقى اللواء محمد كمال ، مدير أمن قنا ،إخطارا بضبط كمية من الأسلحة بدشنا ، حيث كشفت التحريات ، بقيام حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون ، والأسلحة الغير مرخصة بدشنا.

وفى سياق متصل ، تمكنت الحملة من ضبط 6 بنادق آلية ، بحوزة كلا من (ضاحى.ف. ع ) 28 سنه جزار ، و (محمد . م . م) 66 سنه مزارع ،و (محمد . ص ف ) 25 سنة عامل ، و (عبده . ا م ) 35 سنه مزارع من عائلة عبد الرحيم ، و(محمود . م أ ) 50 سنة موظف بالاوقاف ، (محمد . ع ع ) 25 سنه عامل من عائلة سليمان هاربين ، وضبط بندقيه آليه بمنزل المدعو (ضاحى . م أ ) 35 سنه عامل من قرية فاو بحرى هارب.

وقد تحررت المحاضر اللازمة بالوقائع ، وتم إحالتها للنيابة العامة لتتولى التحقيق.