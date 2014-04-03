أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 7 بنادق آليه فى حمله أمنيه بدشنا‎

Google+ Print
ضبط 7 بنادق آليه فى حمله أمنيه بدشنا‎ ضبط 7 بنادق آليه فى حمله أمنيه بدشنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا ، خلال حملة أمنية من ضبط 7 بنادق ألية ، بحوزة 7 أشخاص بمركز دشنا.
> تلقى اللواء محمد كمال ، مدير أمن قنا ،إخطارا بضبط كمية من الأسلحة بدشنا ، حيث كشفت التحريات ، بقيام حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون ، والأسلحة الغير مرخصة بدشنا.

وفى سياق متصل ، تمكنت الحملة من ضبط 6 بنادق آلية ، بحوزة كلا من (ضاحى.ف. ع ) 28 سنه جزار ، و (محمد . م . م) 66 سنه مزارع ،و (محمد . ص ف ) 25 سنة عامل ، و (عبده . ا م ) 35 سنه مزارع من عائلة عبد الرحيم ، و(محمود . م أ ) 50 سنة موظف بالاوقاف ، (محمد . ع ع ) 25 سنه عامل من عائلة سليمان هاربين ، وضبط بندقيه آليه بمنزل  المدعو (ضاحى . م أ )  35 سنه عامل من قرية فاو بحرى هارب.

وقد تحررت المحاضر اللازمة بالوقائع ، وتم إحالتها للنيابة العامة لتتولى التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا