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ميدو لجمهور الزمالك: لا تقلقوا

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ميدو لجمهور الزمالك: لا تقلقوا ميدو لجمهور الزمالك: لا تقلقوا

طمأن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك جمهور فريقه رغم التعادل أمام طلائع الجيش 1-1 وتأزم موقف الأبيض في الحصول على بطاقة التأهل للمربع الذهبي للدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع الجيش وبات موقعه ثامنا برصيد 16 نقطة، ويتبقى له مواجهتين مؤجلتين.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "أود أن أقول لجمهور الزمالك لا تقلقوا ..مجرد فوز محلي وحيد سيمنحنا الثقة".

وأضاف "فقط نحتاج للفوز بالدوري في مباراة واحدة بعدها ستأتي الانتصارات وتتوالى".

وتابع "لدينا مباراتين مؤجلتين، بست نقاط الفوز فيهما يدفعنا للوصافة".

ويلعب الزمالك يوم الأربعاء المقبل أمام وادي دجلة.

وأشار ميدو "وادي دجلة فريق قوي أظن أنه سيود لعب كرة قدم.. وحتى وإن خاض لقاء دفاعي لابد أن نتحلى بالذكاء للوصول إلى مرماهم واستغلال الفرص وعدم تلقي شباكنا أهداف".

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