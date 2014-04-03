حجاج أدول ينفى معارضته لقاء القيادات النوبية والسيسى

نفى الأديب والناشط النوبى حجاج أدول صحة ماتردد عن رفضة المشاركة بالإجتماع الذى ضم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى،ومجموعة من القيادات النوبية،موضحا أنه بارك اللقاء،وتمنى التوفيق لمن ذهبوا.

> وقال ادول فى بيان له: “اتصل بي الاستاذمحمد صالح عدلان، رئيس نادى النوبة العام، وطلب مشاركتي في مقابلة المرشح عبد الفتاح السيسي،و أعتذرت وبينت الاسباب ، ولم اعارض مقابلتهم ،وتمنيت لهم النجاح.

> وأوضح أدول انه لم يذهب لأنه من حوالى 4سنوات بعيد عن التجمعات النوبية،وأضطر للمشاركة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور،بسبب الإنقسامات التى حدثت،ومن بعدها قرر لإكتفاء بالكتابة،والتشاور فى ما يخص القضية النوبية،ورفضا المشاركة اى لجان،أوتجمعات وكذلك مقابلة المسئولين”.