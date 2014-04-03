أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حجاج أدول ينفى معارضته لقاء القيادات النوبية والسيسى

Google+ Print
حجاج أدول ينفى معارضته لقاء القيادات النوبية والسيسى حجاج أدول ينفى معارضته لقاء القيادات النوبية والسيسى

نفى الأديب والناشط النوبى حجاج أدول صحة ماتردد عن رفضة المشاركة بالإجتماع الذى ضم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى،ومجموعة من القيادات النوبية،موضحا أنه بارك اللقاء،وتمنى التوفيق لمن ذهبوا.
> وقال ادول فى بيان له: “اتصل بي الاستاذمحمد صالح عدلان، رئيس نادى النوبة العام، وطلب مشاركتي في مقابلة المرشح عبد الفتاح ،و أعتذرت وبينت الاسباب ، ولم اعارض مقابلتهم ،وتمنيت لهم النجاح.
> وأوضح أدول انه لم يذهب لأنه من حوالى 4سنوات بعيد عن التجمعات النوبية،وأضطر للمشاركة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور،بسبب الإنقسامات التى حدثت،ومن بعدها قرر لإكتفاء بالكتابة،والتشاور فى ما يخص القضية النوبية،ورفضا المشاركة اى لجان،أوتجمعات وكذلك مقابلة المسئولين”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر