قوات الدفاع المدنى تنقذ 20 طالب اثر اشتعال النيران داخل منزل بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من انقاذ 20 طالب من كارثة محققة، اثر اشتعال النيران داخل شقة بالدور الأرضى، أثر انفجار 3 جراكن من البنزين بمنطقة المساكن بمدينة قنا دون وقوع إصايات فى الأراوح .

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا، أخطارا بنشوب حريق بمنطقة المساكن بمدينة قنا، وانتقلت قوات الدفاع المدنى باشراف العميد شريف عبد السميع مدير الاداره وتبين نشوب حريق بحجرة فى الطابق الارضى بمنزل منتصر . م مدرس نتيجة انفجار 3 جراكن بنزين كان يقوم بتخزينها .

وتبين وجود 20 طالبا اثناء تلقيهم درس خصوصى بالطابق الثانى واستخدمت قوات الدفاع المدنى السلالم اليدوية فى انزال الطلاب من شرفة المنزل دون وقوع إصايات ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .