العد»: 232 ألفًا توكيل لمرشحي الرئاسة خلال 4 أيام

أكد المستشار عبد العظيم العشري، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن تعداد الذين حرروا استمارات تأييد لمرشحي الرئاسة بلغ على مدى الأربعة أيام المتواصلة 232 ألفًا و200 استمارة.

وأضاف العشري، في تصريحات صحفية، إلى أن تعداد الذين حرروا تلك الاستمارات في اليوم الرابع بلغ 72 ألفًا و900 مواطن، في حين كان عدد استمارات التأييد المحررة في اليوم الأول 23 ألفًا و700 استمارة، واليوم الثاني 64 ألفًا و500 استمارة، واليوم الثالث 71 ألفًا و100 استمارة.

وأشار إلى أن مكاتب الشهر العقاري شهدت اليوم إقبالا كثيفا، وحرصا من المواطنين على تحرير تلك الاستمارات، والتي تمت بصورة اتسمت بالانتظام وحسن سير الأداء.