الداخلية: إعلان أسماء المتورطين فى تفجيرات جامعة القاهرة قريباً

قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن قرار جامعة القاهرة بشأن دخول قوات الأمن داخل الحرم الجامعى لم يصل لوزارة الداخلية حتى الآن بشكل رسمى.

وأشار وزير الداخلية لشئون الإعلام، خلال مداخلة هاتفية للإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إلى أن أجهزة الأمن والمعلومات بوزارة الداخلية قادرة على الكشف عن كافة الإرهابيين الذين شاركوا فى عملية تفجير جامعة القاهرة قريباً ، مشيراً إلى أنه تم القبض على عدد من المشتبه بهم فى حادث تفجير جامعة القاهرة، ويجرى حاليا استكمال التحريات .