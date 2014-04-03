انتخابات نقابة المهندسين ..أول اقتراع حُر بعد سحب الثقة من المجلس الإخوانى

تبدأ غدا الجمعة انتخابات نقابة المهندسين ، وذلك بعد أن أصدرت الجمعية العمومية بداية هذا العام قراراً بسحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى برئاسة المهندس ماجد الخلوصى، فى خطوة هى الأولى من نوعها ، ودعت إلى عقد انتخابات غدا وبعد غد ، 4 و5 أبريل الجارى.

تلك الانتخابات الفارقة فى تاريخ نقابة المهندسين، والتى يعوْل عليها المهندسون كثيراً من أجل استرداد نقابتهم بشكل حقيقى، وتحتاج لذلك مشاركه كافة المهندسين فى تلك الانتخابات والالتفاف حول المرشح الأجدر بالعبور بالنقابة إلى بر الأمان.

ويخوض الانتخابات هذه المرة كلا من الدكتور مصطفى أبوزيد مرشح حركة تمرد المهندسين، ورئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والمهندس طارق النبراوى، مرشح تيار الاستقلال فى النقابة ، وذلك بعد انسحاب الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم الأسبق ، بعد أن شن “أبو زيد” حربا شرسة ضده ، قائلا إنه مدعوم من الحزب الوطنى المنحل .

أبوزيد ..حل أزمة الإسكان ونقابات فرعية جديدة

أعلن المرشح الدكتور مصطفى أبوزيد، أن برنامجه الانتخابى، يتضمن وضع حلول لأزمة إسكان المهندسين ، من خلال توقيع بروتوكولات، مع الجهات المعنية، على أن يتم وضع تسهيلات عديدة فى السداد الذى يمتد لنحو 20 سنة.

ووعد د. أبوزيد، بأن تكون النقابة ضامنا لطلاب كليات الهندسة، وأن تتبنى مشروعات تخرجهم وربطها بالصناعة فى مصر، فيما اقترح أن تكون السنة الخامسة فى كليات الهندسة ” امتياز”، كما هو الوضع بالنسبة للأطباء، ليتم تدريبهم داخل مختلف الشركات ، على أن يتم خلق حالة من الترابط والتواصل بين المجال النظرى والعملى.

ووعد بأن يتم إنشاء 4 نقابات فرعية جديدة بالأقصر، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، حيث لاتوجد بها نقابات وقال أنه سيهتم بتفعيل الموقع الإلكترونى للنقابة، من خلال تحديثه ببيانات المهندسين.

> تقول مها عبد الناصر عضو لجنة الانتخابات ، أنه تم الإعداد بشكل كبير لتسهيل التصويت، مؤكدة أنه يجب الالتزام باللجان الانتخابية، لأن الصوت يعتبر باطلا إذا تمت مخالفته.

وأشارت إلى أنه لن يكون هناك طوابير على اللجان بسبب وجود لجان فرعية كثيرة تصل إلى 920 لجنة فرعية ، بالإضافة إلى 35 لجنة عامة ، و سيكون هناك إشراف قضائي بالكامل على اللجان العامة والفرعية ، كما تقرر تخصيص مواصلات خاصة للمهندسين لمساعدتهم للوصول إلى لجانهم الانتخابية وذلك عبر وقوف أتوبيسات في الميادين المعروفة لتقلهم.

النبراوى ..الانتخابات ستحرر النقابة من الإخوان للأبد

من جانبه قال المرشح الثانى المهندس طارق النبراوى مؤسس تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، إن الانتخابات النقابية المقبلة ستشهد تحررها من السيطرة الإخوانية.

وأضاف إن مشاركة المهندسين في جمعيتهم العمومية غدا الجمعة هو الضمانة الوحيدة لاستقلال النقابة ، مشيرا إلى أن سيطرة الإخوان على نقابة المهندسين أدى إلى إهدارات في العديد من القطاعات، موضحا أنه لابد من تشكيل لجنة محايدة لمراجعة كل ما تم إهداره في عهد الإخوان.