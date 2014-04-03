أنشيلوتي لسان جيرمان: انتظركم في نهائي دوري الأبطال

باريس، (إفي): أكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان اليوم أنه بعث رسالة نصية إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لتهنئته بالفوز على بروسيا دورتموند الألماني بثلاثية نظيفة، ورد عليه المدرب السابق للفريق الباريسي بأنه ينتظره في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة العام الجاري.

وأوضح الخليفي في تصريحات صحفية قائلا "بعثت برسالة نصية لكارلو لتهنئته، وقال لي أنه يتمنى مواجهتنا في نهائي لشبونة".

وأكد الخليفي أن سان جيرمان لم يحسم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد، بالرغم من فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام تشيلسي الانجليزي، مشيرا إلى أنه مازال هناك مباراة إياب.

وأعرب رئيس النادي الفرنسي عن آماله في أن ينجح الفريق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا العام الجاري، مشيرا إلى أن "خطط الإدارة كانت الفوز بالبطولة خلال خمس سنوات، ومر منهم عامان ونصف فقط".