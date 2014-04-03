حليمة بولند باللهجة المصرية في "القلب وما يريد"

تستعدّ المذيعة حليمة بولند لتقديم برنامجها الجديد "القلب وما يريد"، على شبكة قنوات "المحور" المصّرية، لتكون أول مذيعة كويتية وخليجية تقوم بتقديم برنامج على الشّاشات المصرية.

ولقد صرّحت حليمة لـ"سيدتي نت" قائلة: "تلقّيت اتصالاً هاتفياً من إدارة شبكة قنوات المحور المصرية الذين عرضوا عليّ تقديم برنامج "توك شو"، وبالفعل لم أتردد في السّفر إلى مصر، حيث التقيت بالقائمين على القناة. وقد تمّ توقيع العقد لتقديم برنامج يحمل عنوان "القلب وما يريد مع حليمة بولند". وأشارت إلى أنّه تمّ اختيار بولند من الخليج لتكون أوّل مذيعة خليجية تقدّم برنامجاً على شاشة مصرية.

كما أعربت بولند عن سعادتها بلقاء الجّمهور المصري وبظهورها على قناة مصرية وبدخولها السوق المصرية من خلال برنامج قويّ، موضحة مدى أهمية تلك الخطوة بالنسبة إليها، واعتبرتها بمثابة نقلة وإضافة إلى مشورها الإعلامي، بعد أن حققت نجوميّة في منطقة الخليج ولبنان.

وأضافت حليمة: "أن البرنامج تدور فكرته حول استضافة مجموعة من النّجوم من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك من خلال لقاء عفويّ مرح غير تقليديّ يتمتع بخفّة الدّم. وسيكون الحديث مع الضيف عن حياته الفنّية والشّخصية، بالإضافة الى أمور أخرى"، مؤكّدة أنّها ستبدأ تصوير حلقات البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت بولند إلى أنّه: "قد يتمّ تقديم برنامج "القلب وما يريد" باللّهجة المصرية، لأنّ القناة التي سيُعرض عليها البرنامج هي قناة مصرية، وذلك حتى أكون أكثر قرباً من المشاهد المصري، مشيرة إلى أنّه ليس لديها "أدنى مشكلة في التّحدث باللّهجة المصرية، التي تحبّها كثيراً، متمنية أن يكون البرنامج مميّزاً مثل بقية البرامج التي قامت بتقديمها من قبل، وعلى أمل أن ينال استحسان الجمهور.

وعلى المستوى الدرامي، أوضحت حليمة بأنّ ليس لديها نّية لخوض تجربة التّمثيل في الوقت الرّاهن، سواء بالدراما أو السينما، بالرغم من أنّها تتلقى العديد من العروض التمثيلية، مشيرة إلى أنّ الخطوة مؤجّلة حالياً، فيما ينصبّ اهتمامها حالياً نحو تقديم كلّ ما هو جديد في مجال الإعلام.

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