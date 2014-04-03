لاعب الزمالك السابق يكشف كيف انتقل للجيش ' بالتجنيد ' ؟

كشف حسن يوسف مهاجم الزمالك السابق وصاحب هدف طلائع الجيش في الفريق الأبيض خلال مواجهة الفريقين بالدوري الممتاز الأسباب التي جعلته يلعب للفريق العسكري.

وسجل حسن يوسف هدف طلائع الجيش من ركلة حرة سكنت شباك عبد الواحد السيد في اللقاء الذي انتهى 1-1، واللاعب كان ضمن فريق الزمالك وعمره 17 عاما دفع به حسام حسن المدير الفني الأسبق للأبيض.

وقال حسن يوسف في تصريحات تلفزيونية: "انضممت لطلائع الجيش بعدما جاء موعد تجنيدي.. الزمالك لا يعرف عني شيء".

وتابع "محمود سعد (مدير قطاع الناشئين) حاول مساعدتي ولم يكن لي عقد في الزمالك، وقتها مسؤولي طلائع الجيش خاطبوني وتعاقدت معهم .. وأريد عمل شيء مع الفريق".

وأضاف "أعلم موقف الزمالك جيدا في الدوري، وأتابع مبارياته ولكن حلمي طولان أكد على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية".