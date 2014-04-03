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طولان: ميدو ابننا .. ومن أقالوني من الزمالك مرضى نفسيين

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طولان: ميدو ابننا .. ومن أقالوني من الزمالك مرضى نفسيين طولان: ميدو ابننا .. ومن أقالوني من الزمالك مرضى نفسيين

هاجم حلمي طولان المدير الفني لطلائع الجيش مجلس إدارة الزمالك السابق الذي أبعده عن مهمة قيادة الفريق.

وتعادل طلائع الجيش مع الزمالك بهدف لهدف في الجولة 13 من الدوري الممتاز.

وقال طولان في تصريحات تليفزيونية "أقدم كل الدعم إلى أحمد حسام ميدو فهو أحد أبناء الزمالك وابننا".

وتابع "ميدو يجب أن يحصل على فرصته كاملة، وهذا كان طلبي الوحيد من مجلس الإدارة الجديد ألا يقتربوا من الجهاز الفني".

وكان طولان قد تولى قيادة الزمالك في الموسم الماضي ورحل بعد خمس جولات من بداية الموسم الجاري ليخلفه أحمد حسام ميدو.

وأضاف طولان "من أبعدوني عن الزمالك مرضى، لا يعرفون معنى وقيمة الاستقرار، وأتمنى ألا يتكرر الأمر مع ميدو".

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