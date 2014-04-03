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التحقيق مع 4 إيطاليين سرقوا 19 عينة من منطقة ماضي الآثرية بالفيوم

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التحقيق مع 4 إيطاليين سرقوا 19 عينة من منطقة ماضي الآثرية بالفيوم التحقيق مع 4 إيطاليين سرقوا 19 عينة من منطقة ماضي الآثرية بالفيوم

أرشيفية

تجرى نيابة مركز إطسا بالفيوم تحقيقاتها مع 4 إيطاليين قاموا بسرقة عينات من منطقة ماضى الآثرية أثناء وجود بعثة تدريبية مشتركة بين كلية الآثار فى جامعة الفيوم والجانب الإيطالى وأعمال المشروع الإيطالى لتطوير منطقة ماضى الآثرية .

كان عدد من الأثريين العاملين فى تطوير مدينة ماضى الآثرية قد قاموا بإلقاء القبض علي الإيطاليين الأربعة أثناء سرقتهم 19 عينة أثرية من تماثيل بمنطقة ماضي الأثرية بالفيوم الاربعاء وهى عبارة عن 15 عينة من الحجر الجيرى و3 من الخشب وعينة واحدة من “الفاينس ” الازرق عقب انتهاء العمل فى الدورة التدريبية المشتركة بين جامعة الفيوم والجانب الإيطالي.

تبين ان المفتشين والعاملين بالموقع فوجئوا بعد انتهاء الدورة التدريبية بالإيطاليين الثلاثة وقد قاموا بتكسير العينات بـ “شاكوش ” فأبلغوا قياداتهم بالآثار وقاموا بتحرير محضر بالواقعة . تم نقل الايطاليين الاربعة روبرتو واستيفانو وكلاوديا وفردريكو الى قسم شرطة السياحة والاثار والتى احالتهم الى نيابة اطسا التى واصلت التحقيق معهم حتى ظهر الخميس .

أكد الإيطاليين الأربعة خلال التحقيقات أنهم حصلوا على موافقات شفهية من بعض كبار الموظفين بوزارة الاثار وتواصل نيابة اطسا التحقيق فى الواقعة .

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