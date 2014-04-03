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حملة مراد موافي تتظاهر أمام الشهر العقاري لإقناعه بالترشح للرئاسة

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حملة مراد موافي تتظاهر أمام الشهر العقاري لإقناعه بالترشح للرئاسة حملة مراد موافي تتظاهر أمام الشهر العقاري لإقناعه بالترشح للرئاسة

حملة مراد موافي تتظاهر أمام الشهر العقاري للضغط عليه للترشح

 

نظمت حملة “رئيسنا” الداعية لترشيح اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامه الأسبق وعدد من القوى السياسية والحزبية وأعضاء من حركة تمرد وقفه أحتاجيه -اليوم – أمام مقرالشهر العقاري بالجيزة للضغط على موافى للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وحرر عدد منهم توكيلات لترشيحه.

وطالب المتظاهرين بأن يقبل موافى بالترشح للانتخابات القادمه نزولا على رأى غالبية الشعب المصري الدعاى لترشيحه لقدرته على العبور بالبلاد الى بر الامان.

وأضاف صموئيل العشاى المتحدث الاعلامى للحملة أن الجميع يقدر ما قام به المشير من دور بطولى ووطنى ولكن الحملة تسعى لوجود تعددية سياسية فى الانتخابات القادمة لتحقيق الديموقراطية التى تعتبر المطلب الاساسي لثورتى 25 يناير و 30 يونيو.

وشارك فى الوقفه كلا من وحيد المصري قائد مسيرات الاتحادية بحركة تمرد و حازم مصطفى منسق تمرد جنوب الجيزة و محمد شومان من الحزب الشيوعى المصري و لينا حجازى منسق العمل الطلابي بحركة رئيسنا ووليد الاسكندرانى منسق تمرد تصحيح مسار بأمبابه و أحمد عبد الرحمن منسق تمرد شبراالخيمة و أحمد خليل منسق حملة فوق الجميع وأحمد سعيد منسق حركة شركاء من أجل الوطن، وعدد من أعضاء حزب الاستقامه وشباب مستقليين.

 

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