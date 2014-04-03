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السادات يرفع دعوة أمام الإدراية العليا لحل أحزاب ” دعم الشرعية “

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السادات يرفع دعوة أمام الإدراية العليا لحل أحزاب ” دعم الشرعية “ السادات يرفع دعوة أمام الإدراية العليا لحل أحزاب ” دعم الشرعية “

الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي إن اللجنة القانونية فى حزبه بصدد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية والقضاء المستعجل لحل الاحزاب المكونة لما يسمى ” بتحالف دعم الشرعية ” الداعم للرئيس المعزول ” محمد مرسي “، ومصادرة أموالها وممتلكاتها .

وأضاف رئيس السادات الديمقراطي في بيان له صباح اليوم ، أن المادة 74 من الدستور المستفتي عليه فى بداية العام الحالي ، والتي تنص على ” أن من حق المواطنين تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معادٍ لمبدأ الديمقراطية أو سري أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي ” تكفل قبول الدعوة ، مؤكدا ان الممارسات الاجرامية التى يقوم بها هذا التحالف .

وأكد السادات أن الدعوة القضائية لن تكون الاخيرة سواء داخل أو خارج مصر ، مضيفا ان اللجنة القانونية فى الحزب تعكف على دارسة الوضع القانوني لقيادات الارهاب الهاربة خارج مصر والتى تواصل التحريض على العنف داخل مصر ، وانه من الوارد جدا رفع دعوات قضائية أمام القضاء الدولى لملاحقتهم .

 

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