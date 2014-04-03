والد صديقة كاسياس مدمن على القمار وحكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال

إفي - كشفت صحف إسبانية أن كارلوس خابيير كاربونيرو والد المذيعة سارا، صديقة حارس المرمى الإسباني العملاق إيكر كاسياس، اعترف بإدمانه على لعب القمار كما صدر بحقه حكم في السابق بالسجن عامين لاحتياله على عدد من جيرانه.

وذكرت صحيفة (إيه بي سي) الإسبانية أن والد المذيعة الشهيرة قام في 2010 بتسليم نفسه إلى العدالة واعترف بأنه مدمن على القمار وأنه احتال على جيرانه وحصل منهم على حوالي 1.2 مليون يورو أنفقها على اللعب.

وأضافت أن والد صديقة حارس مرمى الريال، قام بالنصب على جيرانه في بلدته حيث كان يخدعهم عبر بيع منتجات وهمية لهم من شركة التأمين التي كان يعمل بها، أو بأخذ نقود منهم لدفعها كبوليصة تأمين.

ولكن في حقيقة الأمر كان كارلوس كاربونيرو يقوم بإنفاق هذه الأموال على لعب القمار، وقام في 2010 بتسليم نفسه للعدالة واعترف بكل التهم التي ارتكبها، ولكن وسائل الإعلام الإسبانية لم تكتشف الأمر سوى مؤخرا.

وأوضح والد المذيعة أنه حصل على 1.2 مليون يورو من جيرانه الذين كانوا يثقون به لأنه معروف في بلدته ولم يكن أي منهم يتخيل أنه يحتال عليهم.

وأقر كارلوس كاربونيرو بأنه وجد نفسه مدمنا على لعب القمار ووجد أن الأمر بدأ يخرج عن سيطرته لأنه لم يتمكن من وقف اللعب.

وبعدها أصدرت العدالة الإسبانية حكما بسجن والد المذيعة لمدة عامين مع وقف التنفيذ نظرا لأنه هو من سلم نفسه للعدالة كما أنه ليس لديه صحيفة سوابق.

وأكدت شركة التأمين التي كان يعمل فيها كارلوس كاربونيرو أنها ليس لديها أي علاقة بعمليات الاحتيال التي ارتكبها والد المذيعة، ولكنها اضطرت لدفع تعويضات لضحاياه.

ومن المعروف أن كاربونيرو أنجبت مولودها الأول من كاسياس -مارتين- في الثامن من يناير الماضي.