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بايرن يمنع صحيفتين بريطانيتين من تغطية مواجهة يونايتد بسبب شفاينشتايجر

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بايرن يمنع صحيفتين بريطانيتين من تغطية مواجهة يونايتد بسبب شفاينشتايجر بايرن يمنع صحيفتين بريطانيتين من تغطية مواجهة يونايتد بسبب شفاينشتايجر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، منعه دخول أي صحفي من جريدتي "ذا صن" و"ديلي ميرور" البريطانيتين لمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد بسبب نشرهما عناوين يراها النادي إهانة للاعبه باستيان شفاينشتايجر.

صحيفة "ذا صن" كتبت على صفحتها الإلكترونية "You Schwein" مستغلة أن المقطع الأول من اسم شفاينشتايجر في الألمانية يعني "خنزير" وفي إشارة إلى اللعبة التي أدت لطرده في مباراة الذهاب أول أمس الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ومن جانبها كتبت "ديلي ميرور" خلال تغطيتها للمباراة "You dirty Schwein" أو "أيها الخنزير القذر"، تعليقا على نفس اللعبة التي عرقل فيها واين روني.

وقال النادي في بيان إن الصحيفتين تحدثتا عن شفاينشتايجر بشكل "عنصري وغير محترم ومهين".

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