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سرقة منزل ماتويدي أثناء مباراة سان جيرمان وتشيلسي

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سرقة منزل ماتويدي أثناء مباراة سان جيرمان وتشيلسي سرقة منزل ماتويدي أثناء مباراة سان جيرمان وتشيلسي

باريس، (إفي): تعرض منزل لاعب وسط باريس سان جيرمان بلايس ماتويدي للسرقة الليلة الماضية أثناء مشاركته في مباراة فريقه بربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الانجليزي.

وذكرت الصحافة الفرنسية اليوم أن منزل ماتويدي بمنطقة سان نوم لا بريتش بضواحي باريس تعرض للسرقة ونهبت منه سيارة وعدة أشياءأخرى خاصة باللاعب.

ويعد ماتويدي ثالث لاعب بباريس سان جيرمان يتعرض للسرقة أثناء تواجده مع فريقه.

وكان منزل الأرجنتيني إزيكيل لافيتزي في منطقة نويي سور سين المجاورة لباريس، قد تعرض للسرقة في الثاني من يناير/كانون ثان الماضي أثناء تواجد اللاعب مع فريقه بقطر.

وتعرض أيضا منزل الحارس البديل للفريق، نيكولا دوشييه، في منطقة شامبورسي، غربي العاصمة للسرقة في 25 يناير الماضي، أثناء انتقال اللاعب مع فريقه إلى منطقة غانجان للعب مباراة في الدوري المحلي.

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