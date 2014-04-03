برشلونة يتقدم باستئناف للفيفا ضد قرار حرمانه من التعاقدات

برشلونة، (إفي): أعلن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اليوم أن ناديه سيقدم خلال الايام العشرة المقبلة استئنافا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد قرار حرمانه من إجراء تعاقدات خلال فترتي انتقالات مقبلتين (صيف 2014-شتاء 2015) بسبب مخالفات بشأن تعاقداته مع لاعبين قصّر.

وأوضح بارتوميو خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه ناديه سيطعن على القرار، كما سيطالب بتعليقه ليتمكن من إبرام صفقات في الأشهر المقبلة.

وفي حال رفضت لجنة الاستئناف بالفيفا الطعن، فإن النادي الكتالوني سيلجأ الى محكمة التحكيم الرياضية، بحسب ما أكده بارتوميو.

وأشار ايضا الى أن الطعنين سيقدمهما النادي بجانب الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وشدد بارتوميو على أن نادي برشلونة يشعر بـ"الغضب" بسبب العقوبة التي اعتبرها "ظالمة"، حيث يرجع تاريخ المادة التي اتهم بانتهاكها من قوانين الفيفا لـ"35 عاما"، مؤكدا على أن ناديه "يسعى دائما لحماية ورعاية اللاعبين الناشئين".

وأعلنت اللجنة التأديبية بالاتحاد منع البرسا من التعاقد مع لاعبين جدد من داخل أو خارج إسبانيا لمدة عام لمخالفات متعلقة بضم لاعبين لم تصل أعمارهم إلى 18 عاما، القضية التي تشمل 12 لاعبا.