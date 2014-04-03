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بلجيكا تتلقى صفعة في المونديال بإصابة كريستيان بنتكي

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بلجيكا تتلقى صفعة في المونديال بإصابة كريستيان بنتكي بلجيكا تتلقى صفعة في المونديال بإصابة كريستيان بنتكي

تلقى منتخب بلجيكا صفعة في كأس العالم بعد إصابة نجمه ومهاجمه فارع الطول كريستيان بنتكي.

بنتكي صاحب أفضل لاعب استخدم رأسه في هجمات خلال الموسم الماضي بالإحصائيات، أصيب في وتر أكيلس اليوم الخميس.

وأكد نادي أستون فيلا الإنجليزي أن لاعبه الذي سجل هذا الموسم 19 هدفا لن يستطيع اللعب خلال ما تبقى من موسم.

كريستيان بنتكي كان قد سجل 3 أهداف في أخر 4 مباريات لأستون فيلا، ما يعكس كم سيفتقد النادي الإنجليزي للمهاجم البلجيكي.

ويلعب منتخب بلجيكا بجوار الجزائر وروسيا وكوريا الجنوبة في المجموعة الأخيرة بكأس العالم 2014.

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