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النني على مقاعد بدلاء بازل أمام فالنسيا

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النني على مقاعد بدلاء بازل أمام فالنسيا النني على مقاعد بدلاء بازل أمام فالنسيا

يجلس محمد النني لاعب وسط بازل على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس في سويسرا.

ويبحث بازل عن مواصلة مشواره بالدوري الأوروبي والتأهل لنصف النهائي مكررا إنجاز العام الماضي، وذلك بعبور فالنسيا.

ودفع مورات ياكين المدير الفني لبازل بجيوفري سيري دي، مارسيلو دياز وتولانت شاكا وماتياس ديلجادو في وسط ملعب بازل.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء بازل بجوار فابيان فراي.

وجاء تشكيل بازل: سومير، ديجان، ساورو، شار، شاكا، ناصر أليجي، ديفيد ديجان، ديلجادو، شتوكير، دياز وسيري دي.

أما فالنسيا، جوايتا، سيندوراس، ماتيو، بيريرا، كيتا، فيجولي، داني باريخو، جوان بيرنات، كارتابيا، فارجاس وألكاسير.

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